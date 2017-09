'It' supera a 'El Exorcista' y se convierte en la cinta de terror más taquillera de la historia

Stephen King está de enhorabuena. Coincidiendo con su 70º cumpleaños, el remake cinematográfico de una de sus novelas más exitosas, It, se ha convertido en la película de terror más taquillera de la historia. La cinta de Andy Muschietti ya ha recaudado 381,9 millones de dólares en la taquilla mundial.

Imágenes 1 Foto

El remake de It, estrenado el pasado 8 de septiembre, ya ha superado a El exorcista, el filme de William Friedkin que recaudó 232,9 millones de dólares en Estados Unidos. Aunque la película centrada en el payaso Pennywise todavía no ha superado al clásico de terror en la taquilla mundial, que amasó un total de 441,3 millones de dólares, It es la cinta más taquillera semana tras semana en diversos países como España, por lo que podría hacerse con el primer puesto próximamente.

El remake de 'It', estrenado el pasado 8 de septiembre, ya ha superado a 'El exorcista' Debido a la gran aceptación de It, Warner Bros ya ha anunciado que tienen previsto realizar una secuela que profundizará en los orígenes de Pennywise. El filme, que todavía está en las primeras etapas de producción, estará ubicado casi 30 años después de los sucesos originales y narrará los eventos de la vida adulta de los niños.

It está ambientada en los años 80, cuando un grupo de niños de la pequeña localidad de Derry debe enfrentarse a las desapariciones sin resolver que se producen cada ciertos períodos de tiempo. Detrás de todas ellas está un misterioso payaso que puede cambiar de forma en función de los miedos de los protagonistas y que es únicamente visible por los adolescentes.

El encargado de dar vida al malvado payaso es Bill Skarsgard (La serie Divergente: Leal). Completan el reparto de It Wyatt Oleff (Guardianes de la galaxia), Jaeden Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin y las ardillas), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (Stranger Things), Chosen Jacobs (Hawai 5.0) y Jack Dylan Grazer (Cuentos de Halloween).