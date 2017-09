Dos mil corredores disfrutarán del paisaje vitivinícola de las 5 DO de Valladolid en el circuito 'Corriendo entre viñas'

El diputado de Deportes, Luis Minguela, ha presentado este circuito de atletismo que se desarrollará entre los meses de septiembre y noviembre en lugares emblemáticos de la geografía vitivinícolavallisoletana y que ofrece a los participantes la posibilidad de correr entre viñedos.

Las carreras de 'Corriendo entre viñas' se llevan a cabo entre viñedos ya que prácticamente todo el recorrido es por los caminos interiores de las bodegas de las denominaciones de origen de la provincia.

El circuito será puntuable, de manera que habrá ganadores individuales de cada prueba, y también ganadores en las diferentes categorías establecidas, con la obligatoriedad de correr cuatro pruebas y participar en la última.

Se premiarán a los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo, y también se establecen premios a los mejores clasificados de la localidad donde se celebre la prueba. Además de los regalos aportados por las bodegas y organismos colaboradores, como un fin de semana para disfrutar del Enoturismo en la provincia.

Como novedad, para acercar el atletismo a un mayor número de participantes, este año se podrá correr en dos distancias en cada prueba para los adultos, un recorrido largo de entre 8 y 10 kilómetros y

un recorrido corto, entre 4 y 5 kilómetros, que no será puntuable para el Circuito.

Cada participante sólo se podrá inscribir en una de ellas y la previsión inicial de participación de corredores es de 2.000 personas.

La Seca (D.O. Rueda) será este domingo el punto de partida del circuito que tendrá continuidad en Pedrosa del Rey (D.O.Toro), el 1 de octubre; Mayorga (D.O. Tierras de León), el 8 de octubre; Corcos del Valle (D.O. Cigales), el 15 de octubre; y Pesquera de Duero (D.O.

Ribera de Duero), el 22 de octubre.

Durante la presentación del circuito se ha anunciado que en la prueba prevista para el día 1 de octubre en Pedrosa, se rendirá un homenaje al corredor que falleció el pasado año, Javier Rebollo, que dará nombre al

El acto de presentación de 'Corriendo entre Viñas' ha contado con el respaldo de los alcaldes de las localidades que acogerán las pruebas; de atletas como Isaac Viciosa y los ganadores de la pasada edición edición, Óscar Fernández Giralda y Andrea Román; del director general de Ribera de Duero, Miguel Sanz; y el presidente de la D.O. Cigales, Julio Valles, entre otros.

