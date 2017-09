Rozalén: "Si no eres feminista, el problema lo puedes tener tú, no yo"

Recibe a este periódico henchida de emoción porque uno de sus artistas favoritos –un conocido rapero que no desvelaremos– le acaba de decir que quiere colaborar con ella. Con una vitalidad que ha conquistado a miles de personas, Rozalén (Albacete, 1986) habla sobre su nuevo disco, Cuando el río suena... En este álbum cuenta su historia personal, la de su tierra y la de su propia familia para hablar de sus fantasmas y sus convicciones sociales y políticas. Arranca su gira el 2 de noviembre en Murcia.

Ha elegido la Residencia de Estudiantes de Madrid para presentarlo. ¿Por qué este lugar?

A raíz del álbum empecé a leer sobre toda la gente que había pasado por aquí y me encanta que fuera el sitio donde siempre se quedaba Chavela Vargas. No podía ser más acertado el lugar.

El tópico de que es su disco más personal parece que se cumple.

Haciéndolo me han pasado cosas brutales. Componiendo estas canciones he tenido sensaciones reales de los fantasmas que llevo colgados. Creo que ha sido un canal total de sanación y he vuelto a creer en fantasmas.

¿Conocía todas las historias que cuenta de su familia?

En casa siempre hemos hablado y he tenido mucho feeling con mi abuela, pero ahora me lo he tomado en serio y me ponía a hablar con una grabadora. La historia de nuestro desaparecido en la guerra, de nuestros padres… quise profundizar más para saber cómo eran. Todos deberíamos hacerlo.

En los últimos años se habla mucho de la memoria histórica. ¿Qué le diría a quienes piensan que no hay que remover el pasado?

Es falta de información. En psicología estudié que cuando alguien se muere pasas por todas las etapas de un duelo y quien tiene un desaparecido no puede pasarlas, es un dolor permanente que pasa de generación en generación. Solo si hablas de estas cosas las heridas se curan; si no, se pudren.

En una de sus canciones, La puerta violeta, habla de cuando se le cayó la "venda" del feminismo. ¿Recuerda ese momento?

Siempre he sido feminista, pero no lo sabía. Pero de repente un día te plantas y dices: "Tengo que posicionarme, soy feminista. ¿Tú no?". El feminismo es sinónimo de igualdad. Ahora la gente se va enterando, solamente así se puede progresar. Solo se puede hacer la revolución si es feminista.

Le pueden llover críticas...

Pero quien critica el feminismo es porque no lo conoce. Todo es falta de información. ¿Qué me van a decir, que soy feminista? Claro que sí. Si no eres feminista, a lo mejor tú eres el que tiene el problema, no yo.

¿Cree que posicionarse puede traerle problemas como artista?

Sé que es el disco más valiente que he hecho, tiene temas muy delicados. Me preocupa que la gente deje de escucharme, pero a la vez me digo que los artistas que más me gustan son los comprometidos. Así que si pierdo público por un lado, lo ganaré por otro. Me gustaría vivir de esto toda la vida pero, a lo mejor, tomando las decisiones que he tomado, los grandes estadios no son para mí. Prefiero público de calidad, no de cantidad.

¿La familia también le ayuda a tener los pies en la tierra?

Claro, son muy cansinos. "No te lo creas, que torres más altas han caído", me dicen [risas]. Además, no me siento más importante que nadie. Cuanto más fama voy teniendo, aunque no me guste esa