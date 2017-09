Dos de cada tres sintecho atendidos por Casa Caridad en València son ya españoles

Dos de cada tres personas sintecho atendidas por Casa Caridad en la ciudad de València son ya de origen español. En concreto, según recoge el V Informe de las Personas sin Hogar en València, presentado este martes por la ONG, representan el 67,8% de los usuarios, ocho puntos porcentuales más que en 2016.

Detrás de este fenómeno hay varias causas, y una de las principales es el retorno de inmigrantes a sus países de origen o su salida hacia otros. Con ello, el perfil mayoritario que se va configurando es el de un hombre de entre 41 y 65 años con patologías asociadas, adicciones, falta de apoyo social y familiar y problemas muy cronificados.

El presidente de Casa Caridad, Luis Miralles, ha explicado que tienen detectadas en la ciudad de València alrededor de 400 personas que viven en las calles. "A nadie le gusta estar en la calle, no es verdad que no quieran acudir a los centros. Al final conseguimos que vengan, pero no somos una ONG asistencialista, sino un equipo profesional", afirma.

La gerente de la institución, Guadalupe Ferrer, destaca la labor de acompañamiento que realizan con estas personas, dada su situación "cronificada" y la dificultad que eso supone para reiniciar una vida normalizada. "Nuestra misión es acompañarlos en la reinserción social, pero muy despacio y poco a poco". Además, explica que el problema principal asociado a la pobreza "ya no es el hambre, es la forma de vida y sus problemas, y hemos de sacarlos de la calle", añade.

El estudio destaca también el aumento de personas mayores de 65 años, totalmente solas, que reclaman ayuda a la entidad y con un estado físico muy deteriorado. Además, los menores de 20 años representan el 8,4% del total de usuarios del albergue. En este último grupo destaca el perfil de jóvenes provenientes de centros de menores, sin trabajo ni redes familiares. Entre los usuarios estranjeros, que siguen siendo el 32,2%, hay representadas más de 50 nacionalidades.

20.000 pernoctaciones al año

Casa Caridad reparte cada año más de 300.000 raciones de alimento, su albergue acoge más de 20.000 pernoctaciones de personas sin hogar y las escuelas infantiles atienden a más de 150 niños de 1 a 3 años. A través de estos servicios, su departamento de Trabajo Social apoya la reinserción social mediante un seguimiento personalizado. Cuenta con un equipo de casi 300 voluntarios. Además de sus centros propios (sede central en el Paseo de la Pechina, Multicentro Social de Benicalap y Escuela Infantil de Torrent), gestiona dos comedores sociales (València y Paterna) y otra escuela infantil también en Torrent.

Campaña de sensibilización

Por todo ello, la entidad ha puesto en marcha una campaña de sensibilización social que ha denominado Mucho más que comer, en la que pone de relieve el conjunto de prestaciones que ofrece más allá de la alimentación. Por ejemplo, abrir todos los centros de Casa Caridad cuesta 12.000 euros cada día, de los que el 20% se destina a comida y el 80% restante al resto de acciones, como centro de día o talleres de empleo y vivienda. El 70% de los ingresos de la ONG provienen de las aportaciones privadas (socios, empresas...) y el 30% de las administraciones públicas.

El objetivo de la entidad pasa por llegar a los 5.000 socios (actualmente cuenta con casi 3.600), rejuvenecer su base social y ampliar el número de "empresas con valor", una iniciativa que pretendía llegar a las 365 empresas para sugragar el gasto diario en comida y que se mantiene estable en 160 colaboradoras. "Nuestra imagen no es solo la de personas haciendo cola para comer, sino también la atención especializada a personas a las que se puede devolver a una vida normalizada", explica Miralles.

Sobre las personas sin hogar que piden, por ejemplo, a las puertas de los supermercados, se remite a la opinión de su departamento de Trabajo Social: "No se les debe dar dinero. Sí oírlos, atenderlos y dirigirlos a los centros donde se les puede ayudar". Según explica, se trata de personas que necesitan "un tratamiento adecuado y digno", por lo que recomienda, en primer lugar, avisar a los servicios municipales para atender las situaciones de emergencia.

