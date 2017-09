La III Caminata contra el Hambre de Valladolid espera al menos igualar los 3.500 participantes del año pasado

El evento se ha presentado este martes en el Ayuntamiento de Valladolid en un acto presidido por el alcalde, Óscar Puente, y el presidente del Banco de Alimentos de Valladolid, Jesús Mediavilla, en el que también han participado un buen número de colaboradores y patrocinadores.

El regidor vallisoletano se ha mostrado seguro de que "muchísimos" vallisoletanos van a participar porque considera que les "gusta" el carácter solidario de estos eventos, de modo que espera que los organizadores cumplan la previsión de al menos igualar los 3.500 caminantes que se inscribieron en 2016.

Este año la marcha, "lúdica, no competitiva", se llevará a cabo en un recorrido de cuatro kilómetros principalmente por el entorno del cerro de Las Contiendas. La salida estará en el aparcamiento del Centro Cultural Miguel Delibes y llegará hasta la zona de entrada y salida del parque forestal de las Contiendas después de recorrer este espacio verde.

La prueba comenzará a las 10.30 horas y el coste de inscripción será, como en la pasada edición, de cuatro euros, con los que, a través de un acuerdo con El Corte Inglés, llegarán al Banco de Alimentos un litro de leche, un litro de aceite y un kilo de alubias o cereales. El otro euro se destina al seguro que se debe contratar para la organización de este tipo de pruebas populares.

Los participantes recibirán su dorsal, una pieza de fruta y agua, productos donados por los diferentes colaboradores del Banco de Alimentos, a los que se suma un dulce y un refresco que se entregará a los participantes al final del recorrido.

Las inscripciones podrán realizarse desde este martes y hasta un día antes de la celebración de la Caminata en las plantas de deportes del citado centro comercial. Las inscripciones de última hora se podrán realizar una hora antes de que comience la prueba en una mesa en la misma línea de salida, gracias al trabajo de los voluntarios, que serán un total de 250 en todo el recorrido.

El objetivo de la organización es mantener los 3.500 participantes del año pasado, lo que supondría recibir unos 10.000 kilogramos de alimentos, que se repartirían entre los 16.100 beneficiarios a los que atiende la fundación.

PERÍODO DE ESCASA ENTRADA DE ALIMENTOS

El presidente del Banco de Alimentos ha explicado que actualmente las naves de la fundación están "un poco vacías", ya que ha apuntado que en el período de verano se continúa el reparto de productos, pero no se recogen tantos como en otras épocas, por lo que ha asegurado que en los últimos meses se ha podido seguir trabajando gracias al aporte de 150.000 kilos de alimentos que recibieron hace unos meses de la patronal de supermercados.

Asimismo, Mediavilla ha realizado un llamamiento para que se sumen más voluntarios a la fundación y que los interesados "no esperen a jubilarse", pues ha reconocido que algunos de los colaboradores "llevan ya mucho tiempo y no les da la fuerza". El presidente ha recalcado que el voluntario "no va al Banco a pasar el tiempo, sino a aportar cosas a la sociedad".

La organización ha preparado una serie de actos para todos los públicos al finalizar el recorrido de la III Caminata Popular. Así, se programan las actuaciones de '47/Rock & Roll Across Band', y una sesión de 'zumba' para todos los públicos. Para los más pequeños habrá talleres infantiles y un concierto musical.

Asimismo, en combinación con el dorsal de cada participante se realizará un sorteo de regalos que han sido donados por las empresas colaboradoras.

Entre los patrocinadores, además del Ayuntamiento y El Corte Inglés, se encuentran Cruz Roja Española, Banco Santander, EspañaDuero, BBVA, Grupo SIRO, CocaCola y Michelin. Además, actúan como padrinos Dos jugadores de rugby del VRAC y del Silverstorm El Salvador como Álvaro Ferrández y Fernando González, respectivamente.

