Cultura incrementará las acciones en el Cervantes Theatre de Londres con nuevas actuaciones, exposiciones y residencias

El consejero Javier Celdrán, quien se encuentra en Londres con motivo de la celebración del festival 'From La Unión to Union St.', ha suscrito este convenio "que contribuirá a dar una mayor visibilidad a la cultura murciana y al trabajo que realizan los creadores de la Región, no solo en el ámbito de las artes escénicas, sino también en las artes plásticas y en otros sectores como el empresarial".

"El Cervantes Theatre, dirigido por el actor y director cartagenero Jorge de Juan, se está convirtiendo desde su creación en punto de encuentro para la comunidad británica e hispana en una de las principales capitales europeas como Londres, referente internacional del mundo de la cultura", ha resaltado el consejero.

A su juicio, la Región de Murcia "no podía quedar al margen de este proyecto y desaprovechar la oportunidad que supone tener a disposición de nuestros creadores este magnífico escaparate, un escenario de referencia para la internacionalización de la cultura de la Región".

Este nuevo acuerdo comprende, por ejemplo, la realización de acciones promocionales destinadas a la visualización de artistas plásticos y visuales de la Región, así como de compañías profesionales o asociaciones sin ánimo de lucro en el ámbito de las artes escénicas, la música y la danza.

Se crearán becas de estudios para jóvenes talentos, propiciando el intercambio cultural entre los creadores de las comunidades española, británica y latinoamericana, y se pondrá en marcha un programa de residencias para artistas murcianos en el Cervantes Theatre.

Por último, se organizarán eventos de 'networking' con el objetivo de desarrollar proyectos conjuntos en el ámbito de las industrias culturales y creativas.

Como primer ejemplo de este acuerdo, se está desarrollando durante esta semana en el Cervantes Theatre de Londres el festival de flamenco y música española 'From La Unión to Union St.', que arrancó ayer con la bailaora Cynthia Cano, quien obtuvo un gran éxito en el escenario de la capital británica con su espectáculo 'Bailaora de postín'.

Hoy, y contando con la presencia en Londres de la directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes (ICA), Marta López-Briones, el cantaor lorquino Nico Pelegrín, Pablo Barrionuevo y Joaquín López 'Quini' (guitarra) y David Galván (violín) ofrecerán 'Flamenco en libertad', un espectáculo inspirado en el libro 'Los últimos españoles de Mauthausen', de Carlos Hernández de Miguel.

El programa ofrecerá un recorrido por los diferentes palos flamencos y estará integrado por martinetes, seguiriyas, fandangos, alegrías, cantes de levante, malagueñas, tangos y bulerías. A través del cante y el toque, los artistas murcianos rendirán homenaje a Enrique Morente y a algunos prisioneros de Mauthausen sobre los que escribió Hernández de Miguel.

El quinteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y el pianista José Antonio Candel serán los encargados de clausurar mañana el certamen. Y lo harán interpretando obras de Turina ('Oración del torero para cuarteto de cuerda' y 'Escenas andaluzas para viola, piano y cuarteto de cuerda'), Manuel de Falla ('Siete canciones para violín y piano') y Granados (Quinteto para piano y cuerda, op. 49).

Junto a Candel y a al quinteto integrado por Darling Dyle y Saúl Romero (violín), Rumen Cvetkov y Lesster F. Mejías (viola) y Juraj Kovac (violonchelo) actuarán también las bailarinas María Hernández y Julia Cano, bajo la dirección coreográfica de Margarita Muñoz Zielinski.

