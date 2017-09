Zapico (CCOO) reclama diálogo en la izquierda para llegar a acuerdos y "legislar para una mayoría social"

El secretario general de CCOO ha comparecido ante los medios de comunicación este jueves en Oviedo, antes de una reunión del Consejo del sindicato, donde ha reclamado diálogo entre los grupos parlamentarios para solucionar "cuestiones fundamentales y concretas del día a día".

"La posibilidad está ahí y es aritmética" ha afirmado Zapico, que ha añadido que actualmente Asturias está en una situación de bloqueo "con un Gobierno mas preocupado en sus problemas internos y partidista, en vez de preocuparse por el interés general". Sin embargo, ha apuntado que esta situación no se puede trasladar al Parlamento, "anteponiendo los problemas de los partidos a la búsqueda de cauces de diálogo".

Así, ha señalado que no se puede "permitir" que un Gobierno regional inicie el curso escolar "de esta manera tan precaria con profesores que todavía no esta en las aulas". "Esto es una responsabilidad del Gobierno, pero también de la Junta General que tiene que controlar y exigir que esto no vuelva a ocurrir", ha resaltado.

Por otro lado, ha recordado que actualmente las principales reivindicaciones de su sindicato se centran en la defensa de las pensiones y su poder adquisitivo y la defensa de "lo que nos han arrebatado a los trabajadores en este tiempo de crisis". Ha destacado que en Asturias hay 25.000 personas más en paro desde el comienzo de la crisis y que se han perdido más de 45.000 puestos de trabajo desde 2007.

Para el secretario general de CCOO, Asturias se encuentra en una "situación dramática", con una población envejecida, muy poca natalidad y una perdida de población a través de la emigración de gente que está en edad de trabajar.

"En el mes de agosto de cada 100 empleos solo 5 son indefinidos", ha destacado Zapico, que ha calificado de "precariedad absoluta" la situación del mercado laboral asturiano, "lo que repercute con bases de cotización muy baja en las futuras pensiones, pero también en las prestaciones por desempleo actuales".

"Exigimos el Gobierno que tiene que hacer los deberes y aplicar de manera decidida las medidas recogidas en el acuerdo de concertación social de Asturias con partidas presupuestarias que permitan desbloquear cuestiones importantes para general empleo", ha exigido Zapico.

Entre ellas ha destacado cambiar el modelo de planes locales de empleo, crear un instrumento ágil para las certificaciones profesionales, una formación profesional con contrato y un "impulso decisivo" el área metropolitana, "además de desbloquear Sogepsa y la Zalia".

Por otro lado, ha afirmado que la patronal asturiana "sigue anclada en las tesis de Díaz Ferrán de trabajar más y cobrar menos" y ha indicado que su organización va a trabajar para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y apostó por una negociación colectiva "viva, digna y fuerte" en cada sector. Además, se ha centrado en defender las pensiones, "porque que solo suban un 0,25% es una vergüenza".

Zapico también ha reclamado al Gobierno central la puesta en marcha "de manera inmediata" del Plan Prepara "y dejarse de transiciones, porque hay gente que no dispone de ingresos".

Por otro lado, a la hora de llegar a un pacto social en la comunidad autónoma puso como prioridad el salario social, "que cada día solicitan 16 personas nuevas en Asturias". Ha recordado que ya le trasladaron esto al Gobierno regional en julio, "por lo que esperamos que hayan hecho los deberes y que en septiembre se pueda aprobar".

