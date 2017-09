Herrera, Núñez Feijóo y Cifuentes rubricarán antes de que acabe el año una alianza económica, social y ambiental

Así lo ha anunciado el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, quien ha comparecido este martes en las Cortes para informar del trabajo desarrollado por su departamento durante los dos primeros años de legislatura.

En este foro ha informado de que la Junta de Castilla y León ya ha mantenido varios contactos con los gobiernos de Galicia y Madrid para promover una alianza orientada a impulsar el eje Madrid-Castilla y León-Galicia como "motor" de desarrollo y "dinamización" económica, social y ambiental que potencie las relaciones de cooperación de forma "estable" y "adecuada a sus competencias" para que todo ello se traduzca en "beneficio para sus ciudadanos".

Estas premisas se plasmarán en un acuerdo que rubricarán los presidentes de las tres autonomías antes de Navidad.

COLABORACIÓN ENTRE AUTONOMÍAS

En su exposición ante la Comisión de la Presidencia el vicepresidente de la Junta ha detallado los avances logrados por Castilla y León en lo referente a la colaboración con otras comunidades autónomas y con Portugal. Así, ha recordado que actualmente la Comunidad cuenta con acuerdos con todas las regiones limítrofes para garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos en ámbitos como la educación, la sanidad, los servicios sociales o protección civil.

No obstante, ha aclarado que con Cantabria, a pesar de tener acuerdo en diversas materias, no se ha logrado un acuerdo que incluya el uso del Hospital Tres Mares a pesar de diversas reuniones. "Dos no bailan si uno no quiere pero vamos a seguir intentándolo", ha destacado el portavoz.

Por último, el vicepresidente ha insistido además en que la Junta trabaja en mejorar la presencia de Castilla y León en el Exterior con la aprobación de la II Agenda de Acción Exterior y la presencia de Castilla y León en Bruselas a través de una Delegación Permanente.

