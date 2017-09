La quinta edición del Big Up trae una programación de directo en distintas salas con grupos nacionales

Presentación de la quinta edición del Big Up (AYUNTAMIENTO DE MURCIA)

Este año Big Up Murcia tiene una programación de directo en distintas salas REM, Musik y Garaje Beat Club, gracias a la reciente Asociación de Salas Murcia Live! que nació en el Big Up hace dos años, en las que algunos grupos Big Up de otros años como Crudo Pimento, Claim, Poolshake, Garaje Florida y Estupido Flanders, compartirán escenario con grupos nacionales como Cala Vento, Shinova y Pablo Und Destruktion, generando así posibles relaciones, se completa el Cartel con El Niño de la Hipoteca y el concierto especial e íntimo de Rulo y la Contrabanda en formato acústico.

Esta quinta edición está organizada por el Ayuntamiento de Murcia, con la coordinación del Instituto de Expresión Artística del Sudeste, IEAS, y tiene como objetivo lograr ser un escaparate musical para la industria nacional y los medios especializados.

Por ello, se realizará una selección de proyectos musicales emergentes de la Región o aquellos que tengan intención de formar parte del panorama nacional con estilos tan diversos como el rock o indie.

Dicha selección ha sido realizada por medio de votaciones de periodistas y promotores de la Región de Murcia, y algunos nacionales como Arturo García de Mondosonoro y Paula Quintana de Capitán Demo de Radio 3. En total de 24 seleccionadores han valorado y votado las seis bandas de las 50 propuestas que se han inscrito.

Las bandas que han sido seleccionadas por tener más puntuación y que saldrán a la calle el día 7 de octubre para presentar sus showcases especiales con sonorización limitada a sonido ambiente y con su propia producción y escenografía son Atrezo, El Nuevo Acelerador, Galleta Piluda, Jamones con Tacones, Moody Sake y Rey Lobo. Y como suplente estará el grupo Naponia.

Pacheco ha declarado que "el Big Up es una oportunidad para dar a conocer la ciudad a promotores nacionales, discográficas y prensa musical nacional que nos visitará esos días, con una importante novedad: este año se realizará un encuentro nacional de webs, blogs e influencers de música nacionales que conocerán de primera mano este importante evento".

El Big Up Murcia tiene el compromiso de aportar herramientas y formación a los jóvenes músicos de la Región, con charlas formativas para que conozcan cómo pueden proteger sus derechos como autores, o con tertulias con músicos de Artistas en Ruta (AIE) y de la Sociedad General de Autores (SGAE).

Además, este año se amplían las habituales charlas de inspiración a tres grandes músicos profesionales que trasladarán su experiencia como músicos aportando pautas de desarrollo profesional.

Por lo que este año estarán presentes figuras tan importantes como Raúl Gutiérrez (Rulo y la Contrabanda), Guille Galván (Vetusta Morla) y Jorge Ilegal. Todas las charlas se desarrollarán en Los Molinos del Río.

Asimismo, Jorge Ilegal presentará su película documental en Murcia 'Mi vida entre las hormigas', que se podrá visionar en la Filmoteca Regional.

