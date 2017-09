Militantes socialistes presentan una enmienda para que la FSA asuma la oficialidad en su Congreso

Mari Luz Pontón, militante de la agrupación socialista de Oviedo y afín a Adrián Barbón, y Xuan García Vijande, de la agrupación de Morcín y partidario de José María Pérez, presentaron este miércoles en la Casa del Pueblu de Oviedo el grupo 'Socialistes pola oficialidá', que busca que de manera transversal y independiente al proceso actual de Primarias, la FSA apoye la oficialidad de la lengua asturiana

Este grupo de militantes va a presentar una enmienda de sustitución al artículo 367 de la ponencia marco del XXXII Congreso de la FSA. La enmienda, que van a presentar a todas las agrupaciones locales para que llegue al Congreso con el máximo apoyo posible, quiere que el PSOE asturiano defienda la oficialidad de la lengua en el momento en el que se produzca una reforma del Estatuto de Autonomía.

Según sus promotores, la defensa de los derechos lingüísticos tiene que ser una seña de identidad de los socialistas, "como lo fue el matrimonio igualitario o la ley de dependencia". García Vijande ha explicado que la FSA tiene que seguir el camino del partido en otros territorios bilingües, "donde los socialistas son ejemplo en la defensa y promoción de las lenguas diferentes al castellano".

Del mismo modo, ha señalado que en estos momentos hay una mayoría grande de asturianos que quiere la oficialidad y existe un "consenso social" sobre la necesidad de tomar medidas para conservar y recuperar la lengua asturiana. Así, ha hablado de la oficialidad como un paso natural en el proceso de recuperación de nuestro idioma.

También ha explicado que sin oficialidad "no hay normalización" porque "sin ella no hay reconocimiento por el Estado de los derechos lingüísticos de los asturianos". Con las mismas, ha afirmado que no hay nada peor "que una ley que no se cumple y la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, aprobada en el año 1996, no se cumple".

Una ley que según Vijande estuvo muy bien en su momento, "pero ahora toca caminar a un marco jurídico nuevo en que los derechos sean reconocidos".

Por otro lado, Pontón ha hecho un llamamiento a los militantes socialistas y a los mismos candidatos a secretario general para que apoyen públicamente esta iniciativa. "La élite de la FSA va a cambiar; es un tiempo nuevo, un tiempo de cambio, cambian las personas y hay otros proyectos", ha explicado Pontón.

Así mismo, ha indicado que ya hubo contactos con Adrián Barbón y José María Pérez, "porque en este grupo de militantes por la oficialidad hay gente de las dos candidaturas".

Por otro lado, Vijande ha recordado que 'Socialistes pola Oficialidá es un movimiento que sale de las mismas bases del partido "pero hay gente importante que se esta sumando".

Entre los asistentes al acto de este miércoles en Oviedo estaban Diego Valiño, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo; Silvino González Fernández, secretario de Política Municipal en Oviedo; y Victoria Fernández Pérez, secretaria de Educación en Oviedo.

Entre los simpatizantes de esta propuesta figuran nombres como Xosé Ramón Ardines, secretario general del PSOE en Samartín del Rei Aurelio o el eurodiputado Jonás Fernández.

