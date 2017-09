Murillo critica al PP por quitar el Ministerio de Igualdad cuando "lo más caro era el edificio, y sigue estando"

"Trató de borrar la pizarra de lo que hizo el anterior", ha dicho este martes a los periodistas en Avilés, donde ha impartido la conferencia inaugural de la 18ª Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito'.

Murillo ha asegurado que se pretendía "un Ministerio de Igualdad para que hubiera una ministra, o un ministro, que se sentara en el consejo de ministros y pidiera el mismo trato". Y ha indicado que el hecho de que "una guardería privada cueste tan cara, que haya tan pocas públicas y las residencias de ancianos sean prohibitivas es una voluntad política, no tiene que ver con la ideología".

La ex secretaria del Gobierno ha evaluado la Ley de Igualdad, a la que diez años después le da un aprobado. "No por la ley, que es muy interesante. Es un aprobado por falta de aplicación, no por el contenido", ha señalado. Y ha apuntado a quienes han de velar por su cumplimiento: "cuando tienes que aplicar una ley que reparte derechos los que están en poder no ceden sitio, están muy a gusto".

Murillo ha apuntado a que la administración pública no ha hecho una revisión de la ley, "que permita saber dónde están los fallos", y también que ha tenido una aplicación muy desigual según el territorio. "La contratación de servicios es una subasta y el más barato que oferte es el que se lo lleva", ha dicho y criticado que no se tenga en cuenta que hay cláusulas sociales, de igualdad y medioambientales.

"La ley no tiene capacidad sancionadora porque elegimos una norma más ambiciosa en el sentido de elegir el talento. España es un país con más población femenina, con familias invirtiendo en que sus hijas estudien", ha dicho. Ha lamentado que a pesar de ello tarden un año y medio más que los hombres en acceder al mismo puesto de trabajo o que el 80% de las mujeres que salen de la población activa lo hagan por motivos familiares.

