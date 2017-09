El PP rechaza la subida de la tasa de recogida de basuras que plantea el gobierno local de Foro

"Antes de proponer un nuevo sistema de recogida selectiva, con un claro espíritu sancionador, deberían de proponerse medidas que incentiven el reciclado mediante ahorros y bonificaciones", apuntan desde la formación en nota de prensa.

Desde el Partido Popular lamentan "la política de continuos 'globos sonda' que mantiene el gobierno local en todos los aspectos de la vida municipal".

"Animamos a alcaldesa y al presidente de la empresa, a no inquietar a la población con cambios permanentes. Si a tan sólo 3 años del objetivo fijado por la Unión Europea de reciclar un 50% de todos los residuos domésticos en 2020, solamente estamos ante un decepcionante 26%, el Ayuntamiento no puede cargar la responsabilidad a los gijoneses, aplicándoles medidas coercitivas y eludiendo cualquier responsabilidad por no haber hecho casi nada hasta este momento", dicen los 'populares' gijoneses.

Asimismo, el PP local incide en que la recogida de basuras en Gijón "supone un problema de horario para muchas personas mayores, sobre todo en invierno, cuando llevar al contenedor la basura doméstica a partir de las ocho de la noche (primero no puede ser por estar prohibido por la ordenanza municipal) ya les supone una dificultad que en muchos casos genera riesgos y malestar".

"Algo tan cotidiano y sencillo como arrojar las bolsas de basura, se puede convertir en una carga innecesaria si el gobierno se empeña en ligarlo al uso de tarjetas ciudadanas o requisitos añadidos que complican la vida de estos colectivos", advierte el PP en el escrito.

