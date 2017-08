Veracruz empleará el "capital político" invertido por el PSOE en ella para "sacar ahora o nunca" al PP de la Región

La precandidata a la Secretaría General del PSOE-RM, María González Veracruz, ha afirmado que aspira a emplear en la Región de Murcia el "capital político" que el Partido Socialista ha invertido en ella con el fin de "sacar" las políticas del PP de la Comunidad después de más de 20 años de gobierno. Para ello, se ha mostrado convencida de que las elecciones autonómicas y municipales de 2019 representan una "oportunidad histórica" de "cambio real".

Por este motivo, González Veracruz ha definido su proyecto con la frase "ahora o nunca" en un contexto en el que "a nadie se le escapa" que el PP está "en caída libre", ya que no cree que "vayamos a tener a muchos más Pedro Antonio Sánchez o Fernando López Miras". Por ello, ha pedido a los 6.000 compañeros del PSOE-RM que se "movilicen en esta campaña" y que voten "en base al proyecto que puede y que quiere cambiar y transformar los destinos de esta Región".

A su juicio, 2019 se presenta una "oportunidad" a los murcianos para "sacar esa sombra alargada de la corrupción de las instituciones, después de haber tenido tantos políticos del PP y al propio ex presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, a punto de ser llamado a juicio oral". Se trata, añade, una "oportunidad histórica" pero no para los socialistas, sino para los murcianos, que tienen a su alcance lograr "un futuro mejor, para que nuestros jóvenes no se tengan que ir de la Región y no nos tengamos que conformar con los salarios y las pensiones más bajas".

En un desayuno informativo ofrecido este martes, González Veracruz ha tenido la oportunidad de departir con los medios de comunicación y explicar por qué ha dado un paso para liderar al PSOE en la Región de Murcia, ahora que "comienza un curso apasionante en la política regional y nacional", sobre todo, porque quedan 20 meses para que tengan lugar las próximas elecciones municipales y autonómicas en la Región.

La precandidata ha esgrimido todo lo que el PSOE ha invertido en ella durante los últimos años en su trayectoria como política nacional, y que le han hecho atesorar un "capital político" que "pertenece al partido" y que ponen a su candidatura en "disposición de tener un proyecto relevante desde el punto de vista público, con un conocimiento profundo de la Región y del propio partido para poder transformarlo y estar a la altura de esa oportunidad política histórica".

Y si hay algo que le "ilusiona" y le da "fuerzas" es invertir ese capital político en su "tierra", es decir, en una Región que "necesita cambiar las políticas de más de 20 años del PP", según González Veracruz.

Este contexto, según la precandidata, hacen que las elecciones primarias del PSOE-RM se desarrollen en una coyuntura "diferente y especial a la que se suele dar en un Congreso del partido, en el que normalmente hay cuatro años por delante". Por ello, ha insistido en que estamos ante un "momento único".

Esta posibilidad es, precisamente, la que "mueve" a González Veracruz y al equipo de su candidatura, que aspira a ser "capaz de cambiar la corrupción por la limpieza y la honestidad", así como "ser capaz de cambiar la pobreza, la desigualdad y la crisis que ya es estructural en la Región por políticas que vayan dirigidas directamente a las familias, a los jóvenes, a las mujeres, a los pensionistas y a todos los murcianos y murcianas que están sufriendo la crisis".

UN PROYECTO "INTEGRADOR"

En definitiva, se plantea estas elecciones primarias como una "oportunidad" de "conseguir transformar el PSOE-RM con el fin de que tenga la fuerza, la unidad y la relevancia pública suficiente como para cambiar la Región". Su propósito es "superar etiquetas del pasado y hacer un proyecto con un partido integrador".

Para ello, se propone "contar con todos y cada uno de los militantes" y, con ese fin, está "empeñada" en aglutinar el talento "dentro del PSOE y fuera del PSOE". De hecho, ha avanzado que integrará al resto de candidaturas que se presentan a las elecciones primarias y pretende contar con los "mejores" para formar equipos, sin mirar "quien ha estado con quien", porque "eso es lo que nos hace fuertes y es lo que necesitamos para ser alternativa real al PP".

Al ser preguntada por el proceso de recogida de avales, ha destacado que la Federación socialista de la Región de Murcia es la única que ha "innovado" junto con Extremadura porque ha adoptado el proceso de "un militante, un voto" y ha implantado la segunda vuelta, que considera "muy importante para conseguir un proyecto más sólido".

Además, este sistema ha permitido que se necesiten menos avales, según González Veracruz, quien ha asegurado que su candidatura no va a hacer "ninguna competición" en este sentido porque, a nivel personal, nunca le ha gustado "presionar a compañeros para obtener una firma".

"NO TENEMOS QUE CONFORMARNOS Y RESIGNARNOS"

González Veracruz, que ha dicho creer en el límite de ocho años en los cargos y responsabilidades, ha hecho hincapié en que la Región necesita "salir de la desigualdad como ningún otro sitio de España". De hecho, ha hecho referencia a los datos recientemente publicados del PIB per capita y que reflejaban que los murcianos "somos los más pobres de España".

En este sentido, ha dicho haberse "curtido" durante sus últimos años en Madrid como para estar convencida de que "en la Región no tenemos que conformarnos y resignarnos" sino que "tenemos que soñar y conseguir una Región moderna, del siglo XXI, que cuente y que consiga lo que merecemos en Madrid".

Así, González Veracruz se presenta con esa idea de lograr un partido "fuerte", y esa es la "energía" con la que quiere convencer a "6.000 compañeros y compañeras que van a decidir y que van a hacer, sobre todo, el partido que la Región necesita".

ELEMENTOS QUE HACEN "ESPECIALES" LAS PRIMARIAS DEL PSOE-RM

Entre las características que hacen "especiales" estas primarias del PSOE-RM, González Veracruz ha citado la proximidad a las elecciones municipales y autonómicas. Precisamente por eso, ha considerado tan necesario lograr un partido "preparado, fuerte, exigente, relevante y unido".

Otra de las características especiales, según González Veracruz, es que la democracia interna del PSOE es una "grandeza" porque "6.000 compañeros van a elegir libremente y en secreto quién lidera a los socialistas en los próximos años mediante el método de 'un militante un voto'" que ella ha reivindicado "siempre", desde su "militancia de base".

En cuanto al calendario, ha recordado que el 4 de septiembre se celebrará la presentación de candidaturas y, hasta el 11 de septiembre, se desarrollará la recogida de avales. El 24 de septiembre será la votación en primera vuelta y el 30 de septiembre tendrá lugar la segunda vuelta en el caso de que ninguno de los candidatos supere el 51 por ciento de los votos. El Congreso regional se desarrollará el 6, 7 y 8 de octubre, para iniciar la campaña electoral el 9 de octubre, ha señalado.

