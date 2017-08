Equo reclama un Plan Integral de Residuos para alcanzar el 50% de reciclaje

En una nota de prensa, Equo considera que Emulsa "debería haber realizado otras políticas desde hace años, pero cuando desde la propia empresa se reconoce una inversión millonaria en la renovación 'estética' de los contenedores existentes, mientras que no ha sido capaz de implantar la recogida selectiva de basura orgánica, contenedor marrón, en todo el municipio.

Para Equo, "las declaraciones realizadas desde Emulsa dan la sensación que el debate se quiere orientar con prioridad hacia la necesidad de una subida de las tasas, cuando ya desde hace muchos años debería haber sido cómo gestionar de manera eficiente los residuos y cómo cumplir con los porcentajes de reciclaje y reducción", señala la formación verde.

Recuerda la nota que "la reducción del 50% de reciclaje y aportaciones a vertederos, establecida por la Unión Europea, no es nueva, las administraciones públicas ya saben desde hace tiempo que no están cumplimento y deberían haber implementado medidas para llegar al 2020 cumpliendo los objetivos ¿Quién pagaría una hipotetica multa que puediera imponernos la Unión Europea por no cumplir los objetivos de reciclaje y reducción? La respuesta es fácil: los ciudadanos/as vía impuestos, entre ellos los habitantes de Gijón".

