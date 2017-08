La CHD abre una última puerta al riego del sur de Valladolid si los regantes 'arrancan' el sí de los del Alto Duero

Peláez, que ha encabezado ante las puertas de la CHD, en Valladolid, una concentración protagonizada por medio centenar de agricultores del Bajo Duero pertenecientes a las comunidades de regantes de Tordesillas, Pollos, Castronuño y Geria, confía aún en 'arrancar' el sí de los regantes sorianos para disponer de entre dos y tres hectómetros cúbicos de agua que salven la campaña de riego hasta final de mes y eviten el "desastre" en las cosechas de patata, remolacha, maíz y zanahoria, entre otros cultivos, sembradas en cerca de 5.000 hectáreas al sur de la provincia.

Tras reunirse con el Comisario de Aguas, Ángel González, el portavoz de los regantes vallisoletanos, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha comparecido ante los agricultores allí concentrados para infundirles un último rayo de esperanza, ya que, como así ha explicado, desde la CHD se rechaza cualquier desembalse del embalse de Aguilar, por encontrarse al límite, pero, en cambio, se abre la posibilidad de contar con el agua excedentaria, no utilizada, de los regantes del Alto Duero siempre y cuando éstos aporten por escrito su conformidad.

"Si nos dicen que sí mañana, al día siguiente estamos regando", apunta Peláez, quien por ello ha anunciado su propósito de fletar autobuses para, bien este jueves o más probablemente el viernes, acudir a Almazán para protagonizar en aquella localidad soriana una concentración con el fin de buscar la solidaridad de sus habitantes y lograr la autorización para el desembalse de agua excedentaria.

La solución, insiste, pasa por obtener la cesión de agua no utilizada por las comunidades del Alto Duero con el fin de cubrir las necesidades de Tordesillas, que precisa unos 700.000 metros cúbicos; Geria y Castronuño, a razón de 400.000 cada una, y Pollos, que necesita un hectómetro y medio. "Almazán tiene la llave", declara.

El portavoz de los regantes vallisoletanos confía en obtener el sí basado en los apoyos con que cuenta del propio presidente de la Comunidad de Regantes de Almazán y de sus vecinos, a excepción de su secretario, Francisco Pardillo, a quien responsabiliza de la negativa obtenida el pasado lunes durante la reunión que mantuvo la Junta de Gobierno de dicha agrupación en Aranda de Duero.

VUELVE A SEÑALAR AL SECRETARIO

"Me dicen que me ha denunciado por las críticas del otro día", apunta Peláez, quien, pese a ello, persiste en sus acusaciones a Pardillo por haber "involucrado" al resto para cerrar cualquier puerta a esa cesión de agua tan preciada que de no llegar podría provocar pérdidas de 20 millones de euros y la destrucción de cerca de 800 empleos, como así calculan las comunidades de regantes del sur de Valladolid.

Pero además, el presidente de los regantes de Tordesillas duda incluso de la legalidad de la junta celebrada en Aranda, ya que ésta la conforman veinte miembros y tan sólo contó con la participación de nueve personas. "No hubo el quorum necesario", precisa Peláez, quien asimismo critica que al encuentro deberían haber acudido también el resto de comunidades del Alto Duero, como Guma y Riaza.

Por todo ello, la única vía para solucionar el problema pasa por obtener la autorización de los regantes sorianos, de ahí la movilización prevista hasta Almazán. "El viernes doy por agotado el tema puesto que no se pueden tocar más palillos", confiesa Peláez, que ante esa última posibilidad hace un llamamiento a todos los regantes del sur de la provincia para que llenen los autocares y se trasladen hasta la villa soriana.

"He llamado al presidente de la Comunidad de Almazán y le he dicho: ¡a ver si bajamos y nos vais a apedrear!", ha desvelado el Peláez para, acto seguido, mostrarse absolutamente convencido del cariño con que serán recibidos al contar con el apoyo de su población.

Entre los concentrados, un regante de Pollos trasladaba al anterior su malestar por el escaso apoyo y falta de implicación de otros vecinos de su localidad. De ahí la respuesta del agricultor tras recibir el encargo de Peláez de movilizar a sus paisanos hasta Almazán: "Como no les lleve atados del..."

CRÍTICAS A LA CHD

Durante su comparecencia ante los medios, una vez concluido el encuentro en la CHD, el portavoz de los regantes vallisoletanos ha tenido palabras de crítica para el máximo responsable del organismo de cuenca, Ignacio Diego, por permanecer ausente. "¡No entiendo que con la que está cayendo el presidente esté de vacaciones!", censura el agricultor tordesillano, notablemente molesto además por el hecho de que la comunicación de la Comisaría de Aguas sobre los 3.000 metros cúbicos de riego por hectárea disponibles no llegó hasta el 18 de abril.

Para esa fecha, denuncia, en Tordesillas y otras muchas zonas ya se había sembrado, con lo que, a su juicio, el anuncio del agua disponible tendría que haberse producido como mínimo el día 18 de febrero, con posteriores reuniones con las comunidades de regantes para, en función del agua que iba entrando en los embalses, recalcular las superficies de siembra más idóneas.

"Es tan difícil hacer eso", pregunta Peláez, que insiste en que el 18 de abril, cuando se recibió la primera comunicación de la CHD, muchos cultivos de maíz, patata y remolacha se encontraban "ya nacidos porque el año ha venido como ha venido y la gente ha aprovechado para hacer labores. Los agricultores viven de sembrar, no de las tierras en barbecho".

Además de presionar a sus homólogos sorianos para que les proporcionen el agua suficiente para salvar la campaña de riegos, su portavoz ha demandado igualmente la implicación de ACOR, "pues de lo contrario se van a ir al garete cerca de 40.000 toneladas de remolacha", concluye.

