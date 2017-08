Políticos de la Vall d'Aran piden abrir "con normalidad" los colegios de la comarca el 1-O

Políticos de la Vall d'Aran han impulsado un manifiesto en el que piden a los alcaldes de la comarca que "abran con normalidad los colegios electorales el 1 de octubre" y permitan a los araneses, ciudadanos de Catalunya, expresarse sobre el futuro de esta comunidad autónoma.

El documento, recogido por Europa Press, recuerda que el Aran es un sujeto político reconocido por ley y expresa su preocupación por el conflicto institucional derivado del anuncio de un referéndum sobre la independencia de Catalunya, a la vez que lamenta la "falta de voluntad política del Gobierno español" para facilitar su celebración en el marco legal del Estado.

"Como araneses, nos sentimos concernidos políticamente en el proceso de autodeterminación del pueblo catalán", añade el texto que han firmado una decena de políticos de la Vall d'Aran, entre ellos la diputada de la CUP Mireia Boya y el alcalde de Les (Lleida), Emili Medan.

Medan, en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha criticado este martes que "buena parte de los ayuntamientos no están dispuestos a poner facilidades para que se pueda celebrar este referéndum", algo que ha dicho no entender porque, más allá de las preferencias ante la independencia, no hay que impedir que los ciudadanos puedan votar, ha aseverado.

"Independientemente de lo que se quiera votar, no parece de recibo que los alcaldes pongan trabas", ha asegurado Medan, que fue secretario general de Unitat d'Aran, el aliado del PSC en la comarca.

Ha lamentado la postura de los socialistas catalanes, contrarios a la convocatoria del 1-O, y ha alentado a los alcaldes de Unitat d'Aran a "no escuchar las directrices de un partido que seguramente tiene unos objetivos diferentes que no tienen nada que ver con facilitar las urnas".

"El actual PSC no es el partido con el que pactamos porque ha perdido una parte del componente catalanista", ha expuesto Medan, que ha abierto la puerta a abandonar la formación si no recupera su bandera del nacionalismo aranés.

Asimismo, ha pedido al síndic de Aran, Carlos Barrera, y al Conselh Generau que no se pongan "de espaldas" a un proceso impulsado desde la Generalitat sin el que, ha subrayado, los araneses nunca podrán ejercer su autodeterminación.

"Tenemos recogido por ley el derecho a decidir y, si no somos capaces de apoyar al pueblo catalán a ejercer sus reivindicaciones, no podremos pensar nunca que el Aran pueda ejercer este derecho", ha remachado.

