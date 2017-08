La Comisaría de Palencia registra unas 30 denuncias contra una agencia de viajes por una presunta estafa

La agencia amanecía esta mañana con un cartel de 'Cerrado por problemas familiares' y eran varios los clientes los que al parecer habrían recibido un 'mail' en el que explicaban los motivos del cierre, que no son otros que "falta de liquidez" como así ha asegurado a Europa Press una de las responsables del negocio.

Asimismo, ha calificado de "duro" el momento que está pasando, al tiempo que reiteraba no haberse quedado con nada y que espera que "se solucione de la mejor manera".

Los afectados se han dado cita por la tarde a las puertas de la agencia y han interpuesto las correspondientes denuncias en la Policía, aunque por el momento no hay detenciones, según ha comunicado la subdelegación del Gobierno.

Las redes sociales arden desde que se ha conocido la noticia y es que son varias las personas las que aseguran sentirse presuntamente estafadas al haber llegado a su destino de vacaciones y no tener pagadas las mismas, no haber podido salir hacia su destino, o al haber adelantado el dinero de sus lunas de miel y no tener el viaje.

Desde la gerencia nos remiten a este lunes para dar explicaciones, aunque insisten en su buena voluntad para que todo termine bien.

