Comerciantes de Huesca homenajean a Francisco Arnal por sus 50 años al frente de Muebles Arnal

En concreto, todos los 11 de agosto, la plaza López Allué acoge la Fiesta del Comercio, que organiza la Asociación de Comerciantes de la ciudad, con el objetivo de rendir homenaje a uno de sus comerciantes, teniendo en cuenta su dedicación y su trabajo.

Así, en esta ocasión, se ha homenajeado a Francisco Arnal, ya jubilado y que en su día cedió el testigo a su hija. Emocionado y agradecido, ha recibido el reconocimiento en el día de su 70 cumpleaños. "Estoy muy contento y nervioso, en mi familia siempre nos hemos dedicado al mismo oficio, era una tradición y en casa de uno a otro iba pasando el taller hasta ahora y mi mayor satisfacción es que me hayan reconocido el trabajo porque no me lo esperaba y además en el día de mi cumpleaños", ha apuntado.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes, Isabel Claver, ha explicado que se ha tenido en cuenta los 50 años de trabajo y la tradición de este establecimiento. "Lo hemos homenajeado porque ha sido una trayectoria de 50 años de trabajo y es una persona muy emblemática dentro del comercio de Huesca y todo esos años de trabajo y dedicación tienen que tener una recompensa".

En el mismo sentido, el alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha señalado que se trata de un comerciante "referente" en la ciudad que representa "muy bien" la tradición del comercio en la zona.

