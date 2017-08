Un operativo de rescate busca desde este martes a un hombre en la zona de los lagos de Somiedo

Está previsto que en cuanto la meteorología lo permita, hay mucha niebla en la zona, se sume a la búsqueda un helicóptero del SEPA. En el dispositivo también colaboran agentes de la Guardia Civil.

Según indicaron sus amigos la idea era ir desde La Farrapona hasta el último lago de Saliencia. El último contacto que tuvieron con él fue un mensaje que recibieron a las 14.54 horas de ayer donde les preguntaba donde estaban.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 20.40 horas. La llamada la realizaba una particular que se había encontrado con los amigos, que estaban sin batería en los móviles, y le pidieron que se pusiese en contacto con el 112. La mujer explicó que el desaparecido, según le dijeron sus amigos,

estaba haciendo la ruta de los lagos.

Ellos lo habían intentado localizar pero no lo encontraron. Había salido a las 12.00 de la mañana martes y había dejado el coche en el estacionamiento de La Farrapona. No los conocía de nada y no tenía más datos. Estaban sin batería en los móviles.

La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación de Bomberos del parque de Somiedo y al Grupo de Rescate, parte en el helicóptero medicalizado y un efectivo por tierra. Dada la hora el helicóptero y la meteorología el helicóptero no pudo rastrear la zona y tuvo que regresar a base tras dejar en tierra a los miembros del Grupo de Rescate. Posteriormente se movilizó a la Unidad Canina de Rescate que se ha trasladado al lugar con dos guías y cuatro perros.

Los equipos han estado rastreando la zona sin éxito durante toda la noche. A primera hora, para dar el relevo, se están dirigiendo al lugar bomberos con base en el parque de Proaza y en cuanto la meteorología lo permita miembros del Grupo de Rescate con el helicóptero para dar el relevo a sus compañeros de la noche. También se dirige al lugar efectivos de la Unidad Canina de Rescate y el Jefe de Zona Centro que se pondrá al mando de todo el dispositivo. En el rastreo también participa una patrulla de la Guardia Civil que fue en coche hacía Torrestío en León.

Los efectivos por tierra se dividieron en dos grupos y realizaron, sin éxito,

dos rastreos pequeños por la citada ruta porque el lugar estaba cerrado de niebla. Estaba previsto que a primera hora, se había adelantado su entrada, se sumase al dispositivo uno de los helicópteros multifunción del SEPA con base en Ibias pero la meteorología lo impide. En cuanto las condiciones lo permitan el Grupo de Rescate entrante acudirá al lugar con el helicóptero medicalizado para sumarse al rastreo.

Consulta aquí más noticias de Asturias.