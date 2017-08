Los centros turísticos de la Diputación de Valladolid refuerzan su programación infantil en agosto

En concreto, Museo del Pan, Valle de los Seis Sentidos, Villa del Libro, Museo Provincial del Vino y Museo de las Villas Romanas de Almenara-Puras mantendrán sus puertas abiertas en el ecuador veraniego para que no falten planes en los días del mes de agosto, fechas de "especial animación" en los municipios vallisoletanos, según ha indicado la Institución provincial a través de un comunicado remitido a Europa Press.

A la habitual oferta que mantienen a lo largo del año, los centros turísticos de la Diputación incorporan nuevos planes que ofrecen estos días a quienes se acercan a visitarlos. Es el caso del Show musical con Los Pitufos que ofrece el Museo del Pan a los más pequeños el 13 de agosto, de 11.30 a 13.30 horas.

El Valle de los Seis Sentidos, por su parte, programa un Show Musical con Superhéroes el 19 de agosto, de 18.30 a 20.30 horas, y una Gymkhana de Piratas el 27 de agosto, de 18.00 a 20.00 horas. De forma similar, la Villa del Libro organiza el 14 de agosto, de 21.00 a 23.00 horas, el Show Musical con Príncipes y Princesas de Cuento y un cuentacuentos dinámico 'Soy el protagonista del cuento'.

Asimismo, forman parte de la programación estival los campamentos de verano en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Matallana, 'Cooking in Nature', cocina y naturaleza, que se encuentra en su tercer y último turno, del 6 al 11 de agosto.

Además de una presencia importante de actividades infantiles la programación de la Diputación hace otras sugerencias más adaptadas a la población adulta al tiempo que se aprovechan sinergias con las actividades culturales de calidad que se programan en verano en la provincia de Valladolid.

Es el caso del Museo del Pan, con el programa 'Un abanico de Músicas', que ofrecerá el 25 de agosto, a las 20.30 horas, el concierto de Zambaruja con 'Fusión y Tradición Castellana'.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

De forma complementaria a las actividades de los centros turísticos provinciales, se suman otras propuestas como el Festival de Teatro Alternativo (Fetal) que se celebra desde el 5 de agosto en Urones, destino de la excursión al municipio que organizan los 'Amigos de la Provincia' para el 12 de agosto. Los participantes podrán disfrutar del espectáculo de Danza-Teatro por las calles de Urones, antes de acudir a la representación teatral de Louisa Merino 'The Course of memory', en el Corral de Anuncia.

Fetal será también el destino de la excursión a Urones programada para el 20 de agosto, para visitar la exposición de Nuria Sancho 'Especialmente invisible', en la Sala Polivalente del Teatro Corral de Anuncia, y a la representación teatral La Pharmaco 'Miserere' en el mismo Corral de Anuncia.

En la misma línea, los 'Amigos de la Provincia' organizan una ruta cultural el sábado 19 de agosto, para visitar la iglesia de San Justo y Pastor del siglo XVII de Torrescárcela, y a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XVI de Bahabón.

