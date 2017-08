IU preguntará en Comisión sobre la instrucción acerca de la indumentaria de las socorristas

si es cierto que se ha dado a las trabajadoras del Equipo de Salvamento la instrucción de vestir en su jornada laboral el pantalón de su uniforme en lugar del bañador, para evitar actitudes machistas.

En caso de ser cierta

dicha instrucción, según declara la concejala de IU Ana Castaño,

"sería preocupante que, ante los chistes sexistas aparecidos en las redes, se hubiera adoptado la decisión de que se tapen como si la causa de problema fuera una prenda de vestir, en este caso el traje de baño,

y por extensión las mujeres que la llevan", ha advertido a través de una nota de prensa.

A su juicio, el problema no es el atuendo que en un momento u otro lleva una mujer sino la pervivencia de comportamientos y actitudes machistas. "Llevar más o menos ropa no nos protege a las mujeres del machismo y no nos libra de chistes y mofas, lo que realmente nos protege es vestir en cada momento como queremos y lo que nos hará más libres es la sensibilización y la reprobación social ante comentarios como los aparecidos en las redes", ha opinado.

Castaño, asimismo, ha manifestado su apoyo a las trabajadoras del Equipo de Salvamento de Gijón, al tiempo que ha solicitado respeto para su trabajo. "Estamos ante unas mujeres que están trabajando, a las que se debe valorar precisamente por el trabajo que realizan y no por la ropa que visten para desempeñarlo", ha reivindicado.

Además, ha incidido en que los comentarios que se han vertido en las redes son "intolerables". Asimismo, ha visto preciso señalar que se trata de mujeres que tienen derecho a la intimidad y a la propia imagen, "por lo que sería deseable que se las permita seguir desempeñando con tranquilidad, como a cualquier otro trabajador,

su labor sin el seguimiento

y la presión a la que se han visto sometidas", ha añadido.

Consulta aquí más noticias de Asturias.