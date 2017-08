UGT urge a la izquierda a dejar a un lado "fobias, odios y resentimientos" para lograr un acuerdo político

El secretario general de UGT-Asturias, Javier Fernández Lanero, ha apelado este lunes en Gijón a los grupos de izquierda a que busquen un acuerdo político y dejen al margen "fobias, odios y resentimientos".

Fernández Lanero ha sostenido que no va a haber partidos políticos mayoritarios y menos en la izquierda. Para él, la izquierda está condenada a entenderse, y cuanto antes lo entienda mejor, ha opinado, antes de insistir en que es el momento de sentarse, negociar, ponerse de acuerdo, gobernar y cambiar las políticas de este año.

Así lo ha indicado durante la rueda de prensa ofrecida junto al secretario general de UGT Gijón, Fernando Díaz Arnáiz, sobre la situación socioeconómica de Asturias, en el marco de la 61 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Fernández Lanero ha reprochado que los presupuestos regionales salen por acuerdos "antinaturales" entre PSOE y PP, a lo que ha visto la necesidad de políticos de izquierdas que unan fuerzas. Al contrario, ha lamentado que parece que actúan más "por fobias, odios y resentimientos".

Para él, es cierto que puede haber matices donde discrepen, "pero eso es lo de menos", ha apostillado. Asimismo, ha dicho no entender por qué no hay un acuerdo de los políticos aquí en la izquierda. A este respecto, ha incidido en que le da la impresión de que se está jugando a ver quién manda en la izquierda, mientras que no se están defendiendo los intereses de los ciudadanos.

En cuanto a la situación socioeconómica, ha tildado de "estafa laboral" que España crece al mismo ritmo que antes de la crisis pero los salarios no. También ha criticado que se está "demonizando" la subida ligada al IPC, que continuamente quiere ligarse a la productividad. A su juicio, la productividad es un mecanismo subjetivo y se puede manejar, con lo que los salarios subirían cuándo los empresarios quieran.

Ha incidido, asimismo, en que aunque hay 31.000 desempleados menos -hombres en su mayoría-, hay 11.200 activos menos. Ha aludido, además, a la baja tasa de actividad y a que Asturias cuenta con el segundo porcentaje más alto en parados de larga duración, con un 61 por ciento. Además, el 92 por ciento de los contratos son temporales, y de estos un 39 por ciento a tiempo parcial y un 64 por ciento inferiores a un año.

Especialmente ha incidido en el caso de los parados mayores de 55 años, un colectivo, según él, sacudido por la crisis y de muy difícil reinserción laboral. Un colectivo, en muchos casos, con hijos adolescentes, lo que conlleva pobreza infantil, según UGT.

Fernández Lanero también ha aludido a las empresas multiservicios, que debido a la reforma laboral se desregularon las condiciones de trabajo, donde realmente se está dando la figura del 'trabajador pobre', ha criticado.

DEFENSA DE LAS PENSIONES

El representante sindical ha llamado la atención especialmente sobre la situación de las pensiones. Sobre este tema, ha recordado la marcha a Madrid convocada para el día 30 de septiembre, que en el caso de Asturias

saldrá de Gijon, para reivindicar la revalorización de las pensiones.

Ha incidido en que en un 70 por ciento de los pensionistas cobra menos de 1.000 euros.

En esta línea, ha indicado que en septiembre intentarán negociar para llegar a un acuerdo de rentas. Ha advertido, a este respecto, de que de no conseguirse, estarán en la movilización continua. Sobre esto último, ha intuido que o cambia mucho o habrá más movilizaciones.

Para él, el problema no está en cómo se cotiza, sino cómo se redistribuye. Es por ello, que ha apostado por empezar a gravar las rentas del capital, sobre todos los beneficios de empresas por amortizar puestos de trabajo gracias a las tecnologías.

Además, ha echado en cara que el Estado quiera hacer ver que está al margen de la Seguridad Social, cuando es un gasto obligatorio que el Gobierno debe pagar sea con el sistema que sea. Con todo, ha recalcado que el gasto en pensiones está por debajo de la media europea, y así será incluso cuando los nacidos en el llamado 'baby boom' se jubilen hacia 2050, con un coste estimado del 14 por ciento del PIB.

Con estos datos, Fernández Lanero ha defendido que es necesario subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros, revalorizar las pensiones y que estas se empiecen a financiar con el impuesto a los beneficios empresariales, que los gastos de la Seguridad Social se paguen con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y no el fondo de pensiones, que se recupere el contrato relevo, se suban los salarios y que se haga una reforma que acabe con la economía sumergida.

CONCERTACIÓN SOCIAL

En clave regional, se ha referido a la concertación social y a las mesas del Foro por la industria y la de Construcción, que, según él, sufren "retrasos". Respecto a la primera, el Gobierno del Principado se comprometió a tener en diciembre listos los planes estratégicos del sector industrial, mientras que ha visto fundamental abordar la cuestión de las cláusulas sociales tanto en la Construcción como en los Servicios. Sobre esto último, se ha quejado de que las empresas "tiran" los precios en las licitaciones para obtener contratos a costa de las condiciones de los trabajadores.

Otras medidas necesarias, a su juicio, son un nuevo Plan de I+D+i, al tiempo que ha recriminado que se quiera conseguir competitividad con precarización laboral, salarios bajos y contratos laborales temporales.

Además, ha apostado por buscar seguridad jurídica para los planes de empleo y que los ayuntamientos los usen para lo que son, de forma que los beneficiarios concluyan en mejores condiciones de reinsertarse laboralmente.

Lanero ha defendido, por otro lado, la necesidad de agilizar los plazos de la Administración. A este respecto, ha incidido en que aún no están en marcha los cursos a parados de 2017, para augurar después que a este paso hasta noviembre no estarán. Ha lamentado, asimismo, que no hay una apuesta clara por la FP dual, ya que nadie pone dinero para ello.

También ha considerado que no está funcionando bien el Salario Social. A su juicio, la gente rechaza trabajar en un contrato de una semana si luego va a tardar año o año y medio en recuperarlo.

Respecto a las listas de espera sanitarias, Asturias es la cuarta con menor tiempo de espera, pero cree necesario que se regulen los derechos del paciente.

En materia de infraestructuras, ha exigido el tráfico mixto por la Variante de Pajares y que las obras finalicen "de una vez", para que infraestructuras como la ampliación de El Musel o la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) "tengan sentido", ha recalcado, antes de reclamar una solución para las Cercanías. Y en cuanto a la reanudación de la Autopista del Mar Gijón-Nantes (Francia), ha deseado que esta vez sea una realidad. "A ver si de esta vez va", ha destacado.

Además, ha rechazado el cierre de las minas de carbón y ha exigido que se modifique la cuestión de la tarifa eléctrica, al opinar que es muy difícil invertir si no se sabe cuánto va a ser el coste energético. Por otro lado, ha urgido a que se cumplan los cupos de acogida de refugiados y a recuperar esa Europa garante de derechos.

