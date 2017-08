CCOO muestra su apoyo a la piragüista Manchón y critica el "machismo" el deporte

A través de una nota de prensa, CCOO se solidariza con la reivindicación de la sevillana y asegura que las mujeres sufren discriminación de manera habitual en el deporte.

"Pasó la fiesta, pero a las personas que defendemos la igualdad y la no discriminación, nos queda el recuerdo de un hecho injusto que no admite ninguna justificación y menos de carácter reglamentario.Ningún reglamento debe contener clausulas, ni condiciones, ni preceptos de ninguna clase que impidan a una mujer llevar a cabo algo que no tiene impedimento para un hombre y quienes defienden ese reglamento y argumentan en favor de la discriminación amparándose en él, están comportándose de una manera machista, por muchos atenuantes que aleguen", argumenta la delegada de FSC, Tini Navas.

Afirma Navas que el de Manchón no es un caso aislado y que el mundo del deporte es uno de los más "masculinizados", donde las mujeres tienen que abrirse camino "contra viento y marea". Además, señala que cuando consiguen entrar "se las invisibiliza por parte de los medios, obviando sus méritos o mezclándolos con su vida personal y arrastrándolos al mundo fatuo de la prensa del corazón".

"El machismo en el deporte envilece una actividad que debería de ser ejemplar desde el punto de vista ético porque arrastra a las masas y convierte a las personas que destacan en ejemplo al que suelen imitar menores y jóvenes.

Menores y jóvenes que desgraciadamente repetirán los esquemas que perciben y que no son precisamente los que más ayudan a conformar una sociedad igualitaria", concluye Navas en su escrito.

