Foro pide más atención para los asturianos emigrantes que residen en Venezuela

Así, ha recomendado al Gobierno de Asturias a que a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y las autoridades diplomáticas españolas en dicho país iberoamericano, se puedan poner en contacto con estos asturianos, del modo más rápido y seguro posible.

A su entender es necesario tener un conocimiento más concreto de la condiciones de los asturianos en Venezuela para asistirles en sus condiciones de vida y reforzar su seguridad.

"Somos conscientes

de que Venezuela padece desde hace varios meses oleadas de violencia en sus calles, motivada por el colapso político y la tensión a la que lo ha conducido el actual gobierno de Nicolás Maduro, por lo que la colaboración y atención con nuestros emigrantes en Venezuela, en estos momentos, no puede limitarse a la renovación de un Convenio con la Fundación España Salud, para seguir prestando ayuda sociosanitaria, sino que se requiere un plus de auxilio y contribución a estas personas, que no parece que se esté llevando a cabo", ha argumentado Leal.

El diputado regional ha dicho que ha de mantenerse la "puerta abierta" para aquellos que quieran regresar. "Sugerimos al Gobierno de Asturias que se ponga en contacto con el Centro Asturiano de Caracas y coordinarse con esta entidad y su Fundación para prestar asistencia rápida y urgente a las situaciones más apremiantes", ha concluido.

Consulta aquí más noticias de Asturias.