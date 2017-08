Cambiemos Murcia y PSOE instalan una "oficina de información turística improvisada" en la plaza Belluga

Esta oficina improvisada ha consistido en la instalación de una mesa frente a la puerta de la oficina, que cerró el pasado el pasado martes, de la plaza del Cardenal Belluga. Allí se han reunido la portavoz del grupo socialista, Susana Ruiz, y el concejal de Cambiemos Murcia, Ignacio Tornel para reivindicar que no se le está sacando el suficiente "provecho" al turismo en el mes de agosto.

Ruiz ha afirmado que "estamos en una estación muy turística y nos están vendiendo día tras día la importancia del turismo, que para los grupos de la oposición se la damos, y nos encontramos con que no hay oficina de turismo a la que por la mañana puedan acudir los turistas y que la oficina principal, la de Belluga, cierra de un día para otro", asimismo ha añadido la portavoz, esto se debe a que "el Partido Popular nunca encuentra soluciones a tiempo y todo lo que hace al final se fastidia".

La mesa está instalada desde ayer en la plaza y Ruiz ha asegurado que "en cuestión de media hora se atendieron a unos 10 o 12 turistas". Además ha señalado la falta de información que ofrecen estos puntos de información ya que "yo misma me acerqué ayer a la única oficina abierta, la de la Gran Vía, para comprobar que es lo que te dan y los usuarios únicamente reciben un plano y un folletito con el horario de los museos", pero que sin embargo estos no dan ningún tipo de información sobre "nuestra historia, ni de nuestra Catedral, ni del Casino, ni de nuestros museos".

Asimismo, Ruiz ha destacado que la oficina de la Gran Vía abre a partir de las 16.30 horas, una hora poca "apropiada" para que los turistas paseen por las calles de la capital. "Los turistas vienen a las 9.00, a las 10.00 o a las 11.00 horas de la mañana, que es cuando se puede caminar y visitar Murcia. Pero a partir de cierta hora no se puede estar por la calle, y eso lo sabemos todos, y el que pretenda que a las 16.30 los turistas paseen por la capital es por dos razones: o no conoce Murcia o le importa un carajo el turismo del municipio".

Tornel, por su parte, recordado que el alcalde, José ballesta, presentó el pasado 26 de julio el Operativo de Desarrollo Turístico 2020 y "cuya primera actividad ha sido el cierre de la oficina de turismo del municipio. Oficina por cuya calle pasan todos los días prácticamente todos los turistas". Por lo que ha afirmado que esto les parece "un error gravísimo", ya que según Tornel no se ha previsto que el contrato de dicha oficina caducaba antes de llegar el mes de agosto.

"El señor concejal de turismo", Jesús Pacheco, "ha señalado que no hace falta tanto esta oficina de turismo puesto que los hoteles disponen de información turística. Es obvio y evidente que no todo el mundo pasa por hoteles y la obligación de los hoteles no es la de suministrar este tipo de información", ha detallado Tornel.

Asimismo, ha apuntado que a "nadie se le ha ocurrido trasladar a los trabajadores de la oficina de Floridablanca, los cuales no pueden continuar con su trabajo debido a las obras de mantenimiento del jardín, a esta oficina en el centro de Murcia".

