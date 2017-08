El Principado no ve discriminación del Sella hacia Manchón pero plantea un cambio normativo para futuras convocatorias

No obstante, a través de un comunicado remitido a Europa Press, la Dirección General de Deporte del Ejecutivo asturiano, cuyo titular es Ramón Tuero y que depende de la Consejería de Educación y Cultura, plantean la posibilidad de un cambio normativo para futuras ediciones.

"Siempre existen oportunidades para favorecer la igualdad. Con esta intención, vamos a dirigirnos a la Real Federación Española de Piragüismo y al Comité Olímpico para que, de cara a futuras convocatorias, considere la posibilidad de hacer cambios normativos que faciliten la igualdad efectiva de las deportistas en cualquier competición", han anunciado desde el citado departamento.

Desde el Ejecutivo autonómico han puesto el acento en que es precisamente la actual normativa la que impide atender la reivindicación de Manchón y Busto. El Principado afirma así que los estatutos

y reglamentos de competición de la Real Federación Española de Piragüismo "no permiten la participación de mujeres en pruebas masculinas ni de hombres en pruebas femeninas".

El Gobierno, no obstante, apunta que la Federación aprobó en su día la participación de mujeres en categoría masculina exclusivamente, para las ligas nacionales de jóvenes promesas, ríos y maratón, y kayak de mar. Pero eso, añaden, es algo que "queda expresamente prohibido para el resto de competiciones". Como el Descenso del Sella no forma parte de ninguna de estas ligas nacionales y la regla excepcional no es aplicable, según la argumentación proporcionada por el Principado.

Pero además, han indicado que el Descenso Internacional del Sella, que se celebra este sábado, está obligado a cumplir el Reglamento Internacional de Maratón que "no permite la posibilidad de que las mujeres participen en categoría masculina, como tampoco autoriza que los hombres participen en categoría femenina".

Por último, el Gobierno asturiano recuerda que el Descenso Internacional del Sella ya incluye una categoría Mixta (para embarcaciones tripuladas por un hombre y una mujer), circunstancia que considera "una excepción positiva que promueve la igualdad".

