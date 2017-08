ANPE pide al Principado que conteste a las alegaciones sobre la reducción de profesorado de Religión

"Tras un

mes

de la reunión

de

las

Organizaciones

sindicales con la

consejería

de Educación, aún

no

está

clarificado cuántas jornadas

serán reducidas", han señalado desde ANPE.

El sindicato apunta a divergencias entre los datos

contabilizados por el

Comité

de

Empresa

y

el

Servicio

de

Plantillas.

"A

pesar de citar que

serían

revisados,

no han

contestado a las reiteradas alegaciones

por

parte

de

direcciones

de centros y

por parte de

ANPE", señalan.

Considera el sindicato que la Administración no sólo ha "desautorizado las necesidades autorizadas por ella misma", agrupando el alumnado y estableciendo un número de unidades, y de horas inferiores a las necesarias, si no que no contesta a las alegaciones, dejando en "total incertidumbre" al profesorado, que no puede decidir si continuar con su contrato indefinido, que será reducido a la mitad, o bien optar por pedir una excedencia e incorporarse a la lista de interinos a la que pertenece.

ANPE ve un comportamiento "mercantilista" por parte del Principado y considera que este tipo de actitudes revelan que no hay un gran interés real

de mejorar la escuela pública y la calidad de la enseñanza.

"La

Consejería

de

Educación,

además

de mantener

la incertidumbre al

no

responder a

los

afectados,

en la

circular

de

inicio

de

curso para

centros públicos, fija

que

el

profesorado no pueda

hacer otras tareas docentes, por

lo

que se impide

se

usen

los

recursos

humanos

de horas

sobrantes. Con esta

norma, se

deja al profesorado

inmovilizado,

obligándole a estar de

brazos

cruzados sin

poder echar una

mano en los

centros", concluyen desde el sindicato en la mencionada nota de prensa.

