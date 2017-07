Cieza, Calasparra, Hellín, Jumilla y Abarán exigen una ley regional contra el 'fracking' que regule esta práctica

Los alcaldes de Cieza, Pascual Díaz; Calasparra, José Velez; y Hellín (Albacete), Ramón García, han entregado este jueves a los grupos parlamentarios una propuesta de ley regional contra la extracción de gas mediante fracturación hidráulica, técnica también conocida como 'fracking'.

La documentación, que también firman los alcaldes de Jumilla y Abarán, plantea la regulación en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de todo lo que tenga que ver con las prospecciones de carácter hidráulico de gas y petróleo.

Los alcaldes se han reunido primeramente con la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, para exponerle la necesidad de que la Comunidad regule este tipo de prospecciones, así como la concesión de las autorizaciones para llevarlas a cabo.

Además, la primera autoridad municipal de Cieza ha manifestado que a nivel regional debería existir un proyecto estratégico que determine en qué lugares se puede realizar dicha prospección, así como establecer una garantía de carácter financiero que pueda cubrir posibles daños "en algo tan fundamental como es la protección de los acuíferos", ha dicho en referencia al Sinclinal de Calasparra.

Dicha ley se podría encontrar con algunos límites a la hora de establecer la regulación. Los alcaldes han recordado que el Estado tiene las competencias en materia energética y que la Comunidad tiene aquellas que afectan al medio ambiente y a la salud pública.

Además, han expuesto que en Castilla La Mancha se aprobó una ley similar que tuvo un efecto "muy positivo" porque la compañía decidió abandonar los proyectos que tenía en la zona.

Actualmente en Cieza hay una campaña de prospección en marcha denominada LEO. Según Díaz visitaron la dirección general de energía de la Comunidad que les manifestó que "todo es legal y sigue su curso", aunque achacan "falta de información" del avance de los proyectos.

Tras reunirse con la presidenta del parlamento regional, los tres alcaldes han mantenido un encuentro con representantes del grupo parlamentario popular, del grupo parlamentario socialista y del grupo parlamentario Podemos.

Desde el PSOE, su portavoz, Rafael González Tovar, ha recordado que su partido está en contra de estas prácticas

porque "no está demostrada su inocuidad". Bajo su punto de vista, el Gobierno "no puede hacer oídos sordos" ante el clamor vecinal para que no se utilice el 'fracking', a lo que ha añadido que se desconoce el estado de los proyectos LEO y ARIES, de los que tienen "indicios de que se están realizando aunque de forma lenta".

En la reunión también ha estado presente el socialista Jesús Navarro, que ha expuesto que el proyecto LEO se afecta a acuíferos como el Sinclinal de Calasparra. "Es fácil que se contamine la reserva hídrica", ha dicho temiendo a que se viertan sustancias que afecten a la agricultura.

Aparte de eso, han apuntado que existen otros proyectos como Escorpio y Acuario que se proyectan en Moratalla y Caravaca, afectando al "25%

del territorio de la Región de Murcia".

Por parte de Podemos, su portavoz, Óscar Urralburu, ha manifestado su conformidad para sumarse a la iniciativa propuesta por los alcaldes para proteger la agricultura, ganadería y el agua de la Región de la contaminación de hidrocarburos. "Es un juego muy peligroso", ha añadido.

