El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena pide a la juez que valore el comportamiento "antiético" de la Generalitat

En este documento, el consistorio reclama que se desestime un recurso de reposición presentado por la Generalitat y que se tenga en cuenta el comportamiento de esta institución al no cumplir con las sentencias dictadas por la Justicia "a los efectos de considerar si debe decretar desierta la apelación de la Generalitat por su manifiesto abuso de derecho y fraude de ley".

Según ha advertido el abogado Jorge Español, que representa al ayuntamiento oscense en el litigio por el regreso de los bienes de arte sacro, "quien pide Justicia no puede a su vez despreciarla y burlarla en función de si le es favorable o no, porque no hay comportamiento más antiético y reprochable, moral y socialmente, que éste", ha dicho tajante.

En este escrito, en el que se hace referencia al recurso de reposición presentado por la Generalitat contra un auto de fecha 13 de julio de 2017, el consistorio de Villanueva de Sijena advierte de la "manifiesta y diáfana desobediencia" que esta administración demuestra ante las resoluciones judiciales que le obligan a devolver los 44 bienes que aún permanecen en el Museo de Lérida.

"Quien clama honrada y éticamente justicia no puede a su vez burlarla y desacatarla en función de si le es favorable o no", porque esta forma de actuar supone "una actuación abusiva y desleal que debe ser repelida por los tribunales".

El ayuntamiento alega que la ley exige para mantener una apelación, y sus correspondientes incidencias y recursos, que exista una probada "buena fe y lealtad procesal" de la parte y al apreciar que no se produce en este caso esta situación, reclama que se rechacen "todas sus peticiones e incidentes sin excepción" porque la Generalitat "no actúa con la buena fe procesal que exige la ley y solo pretende utilizar a la Justicia exclusivamente para el caso que le beneficie".

COMPORTAMIENTO INADMISIBLE

"El comportamiento procesal de la Generalitat resulta gravísimo, inadmisible e impropio de una administración sometida al imperio de la ley y el derecho, hasta el punto de que ha sido apercibida ya de responsabilidades penales", sostiene Villanueva de Sijena.

En este punto, recuerda que el Juzgado número 1 de Huesca ya ha advertido a la Generalitat de que deducirá testimonio al tribunal penal competente si el día 25 de julio no presenta un plan de transporte de las 44 piezas que aún permanecen en el Museo de Lérida y si el día 31 de este mismo mes no las entrega en el Monasterio de Sijena.

Dado que la Generalitat no ha presentado el plan de transporte y ha remitido a su vez un escrito diciendo que la posesión de estas 44 piezas la tiene el Consorcio del Museo de Lérida "es obvio y patente que desacatará también lo mandado para el día 31, por lo que es inútil esperar a esa fecha", asevera el ayuntamiento, insistiendo en que estos hechos son "gravísimos y mucho más cuando los protagoniza una administración pública".

Con esta actitud, concluye el escrito, no solo se burla a la Justicia sino que "causa con ello un grave daño a la parte ejecutante y al mismo monumento nacional del Monasterio de Sijena que debe ser reintegrado de todo su esplendoroso y rico tesoro artístico cuanto antes".

Consulta aquí más noticias de Huesca.