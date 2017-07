Mercedes Fernández reprocha al Principado que carezca de "impulsos ni grandes liderazgos"

Mercedes Fernández, que esta tarde preside la reunión del Comité Autonómico del PP, ha incidido en que el Gobierno asturiano va "parcheando y languideciendo" su estructura con los cambios en el Ejecutivo de los últimos meses. Para la líder del PP autonómico "hay muchas pasividades".

Además, Mercedes Fernández ha aprovechado la reunión de los 'populares' para referirse a la entrega esta mañana de los informes de los grupos de expertos con las propuestas técnicas para la reforma de los modelos de financiación autonómica y local.

Sobre la financiación autonómica, la presidenta del PP asturiano ha lamentado que el experto asturiano Roberto Fernández Llera no emitiese voto particular cuando hubo, indica, nueve votos particulares en el seno de dicha comisión.

"Yo creo que deben ser expertos con banderas, es decir, cada comunidad autónoma presenta su experto para que, conocedor de la realidad de su comunidad autónoma, abandere y defienda aquellos puntos que fortalezcan el futuro de esa comunidad autónoma en el concierto del nuevo modelo de financiación autonómica", ha argumentado Mercedes Fernández.

Al respecto, sostiene que "no parece que haya hecho valer en las reuniones de trabajo y en la formulación final de los votos particulares la bandera de experto asturiano". "Esperemos y confiemos en que no perjudique los intereses de Asturias no tener una voz lo suficientemente potente y autorizada para llevar a ese debate las singularidades y peculiaridades de la comunidad", añadió en su intervención.

