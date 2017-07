Cs pide a Pedro Antonio Sánchez que deje su acta de diputado y al PP que aclare si lo expulsará si no lo hace

"No hay ya más plazos, más líneas rojas o más manos en el fuego que poner: PAS va a pasar del escaño al banquillo sin solución de continuidad a no ser que le quede un resquicio de dignidad y vergüenza y deje de inmediato su escaño", ha señalado el portavoz naranja, Miguel Sánchez.

Asimismo, ha pedido a "la unidad de quemados del Partido Popular" -en referencia a los que ponían su mano en el fuego asegurando que todo era un error y que se iba a archivar- que "aclare a sus afiliados, votantes y en general a todos los murcianos si cuando se le abra juicio oral va a cumplir con sus estatutos y principios éticos y va a expulsarlo".

"O si por el contrario va a convertirse en un vergonzoso escudo de su presidente, protegiéndole de la acción de la justicia y permitiendo que siga cobrando un sueldo con cargo a todos los murcianos", ha cuestionado.

"Es lamentable que la noticia de este martes siga la tendencia de los últimos meses, y que Pedro Antonio Sánchez vuelva a ser su vergonzoso protagonista. Debe entregar el acta sin más dilación, para que la imagen de la Región no siga siendo arrastrada por el fango", ha añadido Sánchez.

A su juicio, "esta situación no hace más que confirmar la postura que Ciudadanos ha defendido siempre, desde la primera imputación de Pedro Antonio Sánchez, y que no es otra de que debe defenderse desde el ámbito privado y no ocupar por más tiempo un cargo público pagado por todos los murcianos". "No es de recibo que se levante de su escaño para a continuación sentarse en el banquillo", ha concluido el portavoz naranja.

Consulta aquí más noticias de Murcia.