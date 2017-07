Coto (Foro) muestra la "indignación" de su partido por el "absoluto pasotismo" del Principado en financiación autonómica

Después de que el pasado jueves la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, y el experto en financiación autonómica designado por el Gobierno para asistir a la Comisión de expertos en financiación, Roberto Fernández Llera, mantuviesen una reunión con los grupos para explicar la posición de Asturias, Cristina Coto ha cargado contra el presidente de Asturias al considerar que la postura del Principado "hipoteca" a los asturianos para los próximos diez años.

En una rueda de prensa ofrecida hoy en la sede del partido, la líder de Foro ha reprochado la posición de Javier Fernández, a quien ha dicho que no tiene "derecho ni legitimidad política" para dejar como herencia un modelo de financiación autonómica que perjudique a Asturias.

Ante un asunto de "trascendencia política vital" para la región, Coto ha lamentado que Asturias se haya "quedado sin voz" al no llevar a la Comisión un informe sobre el coste real de los servicios en el Principado. "Disponer de los datos es el mejor fundamento de cara a las peticiones que se vayan a trasladar en Madrid, y no hay mejor fundamento que llevar de manera irrefutable el coste de nuestros servicios públicos", ha dicho, para después evidenciar que los servicios en Asturias tienen un coste más elevado debido al envejecimiento de la población.

Así las cosas, ha cargado contra Javier Fernández por haber enviado a un experto en financiación autonómica que ha ido "de oyente, sin guión y con las manos en los bolsillos".

Sobre la postura de Asturias, Coto ha criticado que no se haya opuesto a los aspectos más perjudiciales de la nueva negociación para la comunidad. "No nos consta que Asturias haya defendido su situación propia y específica", ha afirmado, ni que se haya posicionado en contra de eliminar la cláusula 'statu quo' que supone una "línea roja" para que la nueva financiación no empeore la situación de ninguna comunidad autónoma.

Consulta aquí más noticias de Asturias.