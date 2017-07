Ayuntamiento de Valladolid desactiva la situación 2 de aviso por ozono

El Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid, ha informado que, según los datos suministrados por la Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid, se han reducido los niveles de ozono tras superarse el valor de 120 microgramos por metro cúbico, como valor máximo diario de las medias móviles octohorarias, durante dos días consecutivos.

Debido a las condiciones climatológicas de las últimas horas durante este miércoles no se prevé una superación de este valor, por lo que el Ayuntamiento desactiva la situación 2, por la cual se había establecido una limitación de la velocidad de los vehículos en el centro histórico a 30 kilómetros por hora.

Sin embargo los aparcamientos disuasorios continuarán siendo gratuitos a lo largo del día. El Consistorio ha recordado a la población que toda la información acerca de la calidad del aire de la ciudad de Valladolid así como la previsión de ozono se encuentra disponible en la página web municipal www.valladolid.es/es/rccava.

No obstante, se mantiene la recomendación de que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir de manera asociada a las subidas de temperatura previstas y haya que realizar más restricciones.

