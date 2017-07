Ahora Murcia vota en contra de unos presupuestos "continuistas y sin coraje político"

La portavoz del grupo municipal, Alicia Morales, ha denunciado que "son los mismos presupuestos desde hace años, con el mismo fallido modelo de ciudad que se va repitiendo desde la época de Cámara, gastando cada año lo mismo sin que se vean mejoras en los servicios ofrecidos a la ciudadanía".

La concejala ha lamentado que el PP "continúe sin hacer un diagnóstico de lo que el municipio necesita, ni una relación de prioridades, ni una planificación del gasto".

Morales ha achacado a Ballesta que "dos años y dos presupuestos después el municipio sigue en la casilla de salida", mientras que al PSOE le ha sugerido que reflexione sobre "qué fue de su 'presupuesto alternativo' aprobado en 2016, ése que movería un milímetro el barco del Ayuntamiento: solo ha habido estancamiento, más de lo mismo".

La edil ha recordado al PP que "Murcia sigue siendo uno de los municipios con mayor tasa de población en riesgo de pobreza, un tercio del total, pese a lo cual siguen dedicando poco más del 6% del presupuesto a servicios sociales".

Para Morales, "es cuestión de voluntad política hacer unos presupuestos más sociales, que aumenten las partidas en gasto social, en juventud, en cooperación y en empleo".

La portavoz de Ahora Murcia ha lamentado que en lugar de apostar por los servicios sociales "Ballesta y su equipo siguen apostando por el gasto en ladrillo y en proyectos faraónicos; el mismo modelo de ciudad que el PP ha puesto en práctica en nuestro municipio durante años, y que se ha mostrado fracasado".

De igual forma, Morales ha asegurado que "el PP habla continuamente de recuperar Murcia, su patrimonio y nuestras raíces, y nos hablan de Plan de la Huerta, pero a lo que se dedican es a aprobar año tras año las mismas partidas de inversiones que luego no ejecutan, en un juego de ilusionismo que no es más que un engaño para los murcianos".

La concejala también se ha referido al "modelo obsoleto de las externalizaciones por el que continúa apostando sin desmayo el PP Y que trae infinidad de problemas, alimenta la precariedad laboral y dificulta la prestación de un servicio de calidad".

Morales ha abundado en este punto al recordar "que muchas de estas subcontratas están siendo inspeccionadas" y que "han llegado y llegarán sanciones".

"No estamos ante una Murcia igual para todos", ha afirmado, "ya que en estos presupuestos los ingresos que aportamos todos los ciudadanos no se distribuyen de forma equitativa por todo el municipio: los habitantes de pedanías y barrios del Sur pagan lo mismo pero no tienen los mismos servicios".

Morales ha criticado al PSOE su apoyo a estos presupuestos del PP, "que vuelven a ser, como el año pasado, unos presupuestos PPSOE".

La concejala ha lamentado "que éste no sea el PSOE del 'No es no', sino el de las Susanas. Una pena que este PSOE del municipio de Murcia no sea el PSOE que los progresistas esperábamos".

En este sentido, ha denunciado al PSOE que "sigan adelante con su sometimiento al PP, dándole carta blanca hasta el final del mandato; un mandato perdido para transformar de verdad nuestro municipio y hacer políticas públicas en las que se pusieran por delante de otros intereses las necesidades reales de los ciudadanos".

La concejala ha asegurado que ante una situación así "no caben enmiendas parciales, por muchas que sean. Por eso nuestro voto en contra es una enmienda a la totalidad de unos presupuestos que consideramos insolidarios y perpetuadores de un modelo de municipio que se ha demostrado fallido".

