Foro valora la apuesta inversora de ArcelorMittal en Asturias

"A los 100 millones para la segunda ampliación de la acería de Avilés, se suman los 150 para nuevas baterías de cok y los 50 millones recibidos de los Fondos Feder para el centro de I+D de Avilés, fruto de haber planteado una propuesta sólida en Europa", añade.

Cristina Coto asegura que "Asturias necesita de empresas que apuesten por nuestra tierra y no de un Gobierno que las asfixie a base de burocracia, impuestos y excesos medioambientales cuando ya están cumpliendo la normativa europea en la materia e invirtiendo en prevención".

Para la presidenta de Foro, "el gran reto de nuestra región es el mantenimiento y crecimiento de estas empresas; no en vano Arcelor genera mas de 5.000 empleos en Asturias, por lo que el Gobierno debe entender la necesidad de conciliar empresa y medio ambiente puesto que necesitamos ambas cosas".

"Lo que supone un profundo error es, como hace el Gobierno de Fernández, ceder ante las presiones alarmistas de la izquierda más radical; en tal sentido no podemos olvidar el esperpento que supuso la paralización de la demolición de las baterías de cok el pasado 7 de abril porque, a juicio de IU, carecían de autorización ambiental previa, lo que provocó una inspección del Principado no pudiéndose reanudar las obras hasta junio para, finalmente, concluir que no había tal riesgo ambiental y concederles la declaración", añade.

Consulta aquí más noticias de Asturias.