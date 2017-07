Ujaldón tilda de "completamente falsa" la acusación del presidente del Consejo de Transparencia sobre cese funcionario

Molina ha lanzado esta acusación al Gobierno regional tras la reunión que ha mantenido con la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, para hacerle entrega de la Memoria del año 2016.

Según Molina, el cese, o la no renovación de la comisión de servicio al funcionario que se ocupaba de la dirección de la Oficina, se ha producido porque se han elaborado informes "muy duros" como el de Sanidad o el del portal de la Transparencia. "Como a mí no me pueden cesar, han cesado al más débil", ha recalcado.

Ante estas afirmaciones, el secretario general de la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz, Enrique Ujaldón, ha defendido que es "completamente falsa" la afirmación de Molina de que el funcionario al que se refiere no pueda seguir ejerciendo el trabajo que venía desempeñando hasta ahora.

"Lo que él quiere es que ocupe un puesto de un nivel para el que no está cualificado", ha explicado Ujaldón, quien ha advertido que "eso sí sería abuso de poder, querer colocar a dedo a una persona queriéndose saltar todo los procedimientos establecidos para ello".

Ujaldón lo ha comparado con "poner a recetar a alguien que no es médico". Hay que "exigir que las personas que nos atienden en hospitales y centro de salud lo sean", ha insistido.

Por eso, le resulta "verdaderamente sorprendente" que el presidente del Consejo de la Transparencia, "quien tiene que velar por el cumplimiento de las leyes", pretenda "saltarse la normativa para favorecer a alguien de su preferencia que no tiene el perfil del puesto, por mucho que sepa del Consejo".

Lo que tendría que hacer, ha continuado, es pedir que se cubra esa plaza con una persona que cumpla con los requisitos, que es lo legal.

Consulta aquí más noticias de Murcia.