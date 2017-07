Recta final dels V Premis Vinari per trobar els millors vins catalans entre 235 cellers

És una competició que a diferència d'altres es desenvolupa en un ambient calmat, entre taules i copes de vi i, a més, a cegues. L'objectiu? Trobar els millors vins de l'any de Catalunya. Aquest dimecres al matí, a l'espai Monvínic de Barcelona, s'ha celebrat una de les últimes fases dels Premis Vinari. 23 sommeliers, enòlegs i distribuïdors han tastat fins a 200 vins per triar quins d'aquests passaran a la fase final que tindrà lloc a principis de setembre a Rubí.

Si l'any passat es van presentar 210 cellers, aquest 2017 n'hi participen 235""Volem posar el vi català a la boca de tothom, donar a conèixer el producte i el treball que es fa al territori", explica Eva Vicens, directora dels Premis Vinari. Enguany se celebra la cinquena edició d'aquest certamen que té el reconeixement oficial de la Generalitat i que organitza el mitjà digital Vadevi.cat. Una competició que, a més, cada any creix en nombre de participants. "Si l'any passat es van presentar 210 cellers, aquest 2017 n'hi participen 235", destaca Vicens.

Els Premis funcionen de la següent manera: cada celler presenta diferents vins -enguany són 870- que es trien al llarg de quatre tastos. Els escollits passen a un tast final que se celebra a principis de setembre al celler cooperatiu de Rubí. Finalment, el 6 d'octubre es donen a conèixer els guanyadors a l'Auditori de Vilafranca en una gran gala.

El tast

Ampolles de vi embolicades amb plàstic perquè no es vegi l'etiqueta, escopidores, aigua i pa per netejar el paladar i, sobretot, un full per anotar les puntuacions. Aquests són els elements que necessiten els membres del jurat per valorar un vi. Sense saber l'anyada ni la categoria els avaluen en funció de la seva percepció a la vista, al nas i a la boca. Després els puntuen de l'1 al 100 i justifiquen la nota. Tots els vins han d'aconseguir més de 80 punts per tenir l'opció a guanyar un guardó en la seva categoria (n'hi ha 12), que pot ser el Vinari d'Or, de Plata o de Bronze.

Un vi a l'alça

Xavi Nolla és un dels sommeliers que puntua els vins que es presenten als Premis Vinari. Ja fa anys que ho fa, des de la seva primera edició del 2013, i destaca que enguany es nota que "el nivell està pujant". "Trobes vins interessants i veus que les bodegues tenen ganes de fer les coses bé des del principi, no només amb els reserves sinó també els joves".

Aquest sommelier considera que els vins catalans són extremadament barats i els més assequibles qualitat-preu de tot Europa. "Ens falta creure'ns-ho més, no tancar-nos en el provincialisme i seguir treballant per guanyar reconeixement en l'àmbit mundial, perquè aquí tenim productes de qualitat", afirma.

El consum a Catalunya

"El 30% del vi que es consumeix a Catalunya és vi català", explica Eva Vicens, directora dels Premis Vinari, que afegeix que es tracta d'un tant per cent semblant a la quantitat de vi de la Rioja que consumeixen els catalans. L'objectiu del certamen, en aquest cas, és divulgar i potenciar encara més el consum de vins catalans que es fa al territori.

"Un bon vi és aquell que agrada, no cal que sigui sofisticat, pot ser senzill i directe i agradar molt", explica el sommelier Xavi Nolla. Així, aquells que tinguin un bon nas, una bona acidesa i una sensació general de plaer seran els que tindran més punts per guanyar el Vinari d'Or.

De moment, caldrà esperar, ja que els resultats no se sabran fins al 6 d'octubre en la gala que es farà a l'Auditori de Vilafranca i que per primer cop retransmetrà la Televisió de Catalunya.

