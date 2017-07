El PP "agradece a Fomento" su "sensibilidad" para finalizar el soterramiento

En una nota de prensa, el PP explica que "el Ministerio de Fomento hace posible la finalización de la obra y que tenga el uso al que estaba destinada", afirma el presidente del PP de Langreo, Rafael Alonso. "Este es un ejemplo del valor de la política para solucionar los problemas de los ciudadanos y de la responsabilidad de un gobierno para todos, que trabaja por el interés general", afirma.

La Junta Local del Partido Popular de Langreo ha acordado, en su reunión de esta tarde, trasladar por carta al ministro de Fomento su agradecimiento "por atender nuestra petición", solventando los problemas causados "por la ineficacia socialista".

El Partido Popular de Langreo "siempre defendió la necesidad de finalizar la obra, sin olvidar a los verdaderos responsables de la situación, y, mientras unos preferían la confrontación y la crítica injusta, poniendo en duda nuestra voluntad, incluso cuando suscribíamos un documento demandando una solución y votábamos a favor de la misma, otros nos esforzábamos en tratar de lograrla, ya que, sin la colaboración del Estado, la obra no se finalizaría", explica Alonso.

"En esa defensa no estábamos solos, nuestra presidenta Mercedes Fernández, el Partido Popular de Asturias y nuestros representantes en las Cortes Generales no sólo nos apoyaban, sino que también trabajaban para lograr este objetivo", ha subrayado el presidente del PP langreano. "Ahora es una realidad y el Partido Popular de Langreo quiere reconocerles su labor discreta pero intensa, ya que sin su apoyo no habría sido posible dar solución a una obra tan prolongada en el tiempo", ha añadido.

Alonso confía en que "tanto la plataforma creada para reivindicar la finalización del soterramiento" como la sociedad langreana sepan ver "el esfuerzo que realiza el Gobierno del Partido Popular al asumir las inversiones necesarias". "En un ejercicio de responsabilidad, será Adif quien asuma el coste económico de la superestructura, como muestra de su voluntad política y compromiso con Langreo", ha comentado.

