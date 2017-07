Rafel Nadal: "La posguerra fue más cruel de lo que se dijo"

Lluc es un niño gerundense, como el autor, que en el último día de la guerra civil pierde a su madre. Es recogido por la familia Stendhal, un matriarcado en el que su madre adoptiva le enseña el valor de la educación y de la no venganza para superar todas las barreras. Su hermano no carnal, en cambio, le hará mirar hacia las montañas y los maquis.

Estamos ante un niño de la guerra, un lugar común en nuestra literatura, pero que a diferencia de otros, crecerá durante la posguerra y se pasará a un bando.

Precisamente porque creo que la guerra está demasiado rodeada de partidismos, de bandos, y en función de ellos la gente la analiza. A mí me interesaba una mirada más objetiva y la de un niño es más primaria, sincera e ingenua. Y no toma partido hasta adulto. Y me interesaba porque creo que la posguerra fue más cruel de lo que se ha dicho.

¿En qué sentido?

Pues porque tuvo un componente de crueldad física por las condiciones de la época, pero sobre todo tuvo una parte que se ha explicado menos y que fue la menos evidente: la de la crueldad de la indefensión, de la inseguridad, de la incertidumbre respecto al mañana, de la arbitrariedad de los vencedores, que podían abusar de ti en cualquier momento. Por parte de los perdedores fue durísimo y un personaje adulto solo podría mirar a la posguerra desde ese punto de vista. En cambio, un niño puede simultáneamente explicar esa dureza y a la vez una vida rica, en contacto con la naturaleza y el campo, como sucede en esta novela. Con momentos de plenitud, de alegría y de belleza espectaculares.

En la época del libro había una devoción casi religiosa de las clases populares hacia la educación, la escuela y el profesor. Ahora, con la crisis, hemos permitido que se crea que la educación no sirve para nada"

¿La naturaleza es en este libro un potente personaje más?

Ayuda a hacer mucho más dura la descripción. Porque, cuando vives en la miseria no tienes más esperanzas ni nada que perder. Pero cuando ves que trabajar en el campo te puede aportar un futuro diferente y no lo puedes conseguir porque los que han ganado, los poderosos, te machacan continuamente y no te dejan agua para regar la tierra simplemente por el capricho de humillarte y de demostrar que son los ganadores...

Y en este contexto, el niño, Lluc, acaba significándose.

Toma partido primero por la familia que lo ha adoptado, los Stendhal, y luego por los perdedores, por los derrotados.

La madre adoptiva ¿Es fundamental para Lluc?

Ella es la protagonista de la obra aunque la mirada sea la del niño. Sus valores impregnan la novela, los de creer que mediante la educación las clases populares se emanciparán y tomarán el control de su propio futuro para dejar de depender del poderoso.

¿Y qué hemos hecho mal para llegar al desprestigio actual del sistema educativo?

En la época del libro había una devoción casi religiosa de las clases populares hacia la educación, la escuela y el profesor. Ahora, con la crisis, hemos permitido que corra la desinformación absoluta y que se crea que la educación no sirve para nada y que te puedes ganar mejor la vida siguiendo otras pautas de conducta. Eso es mentira. Las estadísticas lo desmienten. Aún estamos a tiempo de rectificar.

¿Qué ha cambiado desde que es escritor?

Ahora me costaría mucho volver al periodismo diario, que he cultivado con mucho gusto durante 40 años. Cuando recuperas la posibilidad de explicar las cosas con tiempo y espacio te proporciona una gran satisfacción.

Biografía del autor

(Girona, 1954). Fue director de El Periódico de Catalunya entre 2006 y 2010 y colabora actualmente con diferentes medios. Su tercera novela, La maldición de los Palmisano (2015)ha sido traducida a más de 15 idiomas. La senyora Stendhal estuvo entre las más vendidas en lengua catalana en el último Sant Jordi.

