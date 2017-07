Murcia se convierte en capital española de las ciudades inteligentes

Durante toda la jornada se han sucedido las conferencias de distintos expertos en ciudades inteligentes y de representantes de los municipios de Alicante, Valencia, Palma de Mallorca y Murcia lo que ha permitido el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Este evento nace como nuevo foro de referencia en el panorama nacional e internacional para analizar proyectos de innovación, eficiencia en el desarrollo urbano y modelos pioneros de ciudades inteligentes, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Entre los ponentes que han participado en 'Murcia Smart' destacan Elena Gil, directora global de Big Data de Telefónica; Francisco Javier García Vieira, director de Servicios Públicos Digitales Red.ES; Martín Serrano, investigador en el 'Insight Centre for Data Analytics at the National University of Ireland', Galway (Irlanda); Juan José Hierro, de la Fundación Fiware; y Juan Gascón, director de Innovación de Aemetic.

El concejal José Guillén ha explicado que "de esta forma Murcia quiere convertirse en referente del uso de las nuevas tecnologías al servicio del ciudadano, mejorando su calidad de vida y fomentando su participación y realizando un uso eficiente de los recursos".

En la clausura de la jornada Guillén ha indicado que "llevamos dos años de gestión y duro esfuerzo de nuestro Alcalde José Ballesta y de todo su equipo de Gobierno, trabajando para convertir a nuestro en un Ayuntamiento cercano donde los murcianos reciban una atención personalizada, humanizada y eficiente, ya hemos dado grandes pasos para reducir la burocracia y el papeleo, acompañado de una disminución considerable de los tiempos de espera, creando un servicio que se encuentra en un proceso de mejora continua y al servicio de sus habitantes. Una ciudad donde la tecnología se pone al servicio de las personas y se trabaja para reducir al máximo la burocracia. Pero no nos conformamos".

Según el concejal "en la historia del Ayuntamiento de Murcia, nunca se ha hecho tanto en términos de modernización, innovación y transparencia. Y hemos dado claros pasos en aligerar la burocracia y aumentar la transparencia en la toma de decisiones, trabajando hacia una gestión transparente, con las máximas garantías en todos los aspectos del procedimiento tanto administrativo como ejecutivo en la asimilación y asunción de nuestras competencias al servicio de los ciudadanos".

Guillén ha finalizado diciendo que "trabajamos para que medio millón de murcianos, tenga medio millón de ayuntamientos, un ayuntamiento hecho a medida para cada habitante, para cada murciano, con sus necesidades, trámites y preocupaciones particulares, eso es para nosotros Murcia Smart una ciudad pensada por y para las personas".

