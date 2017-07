El CES cree que debe llegar un "reajuste" para mejorar el tejido empresarial, el empleo y los salarios

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Germán Barrios, ha destacado este lunes que el informe anual que elabora esta entidad concluye que el momento actual de la economía y la sociedad castellanoleonesa hace necesario un "punto de inflexión" o un "reajuste" para abordar tres objetivos como las mejoras del tejido empresarial, de la calidad del empleo y los salarios para dotar de un amor poder adquisitivo a familias y trabajadores

Barrios, acompañado por los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Faustino Temprano y Vicente Andrés; y el presidente de la Confederación Vallisoletana de Organizaciones Empresariales (Cecale), Santiago Aparicio, ha presentado el resumen ejecutivo del informe anual del CES.

El CES ha aprobado este lunes por unanimidad su informe anual sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León, un diagnóstico compartido por agentes sociales y organizaciones de la sociedad, si bien como ha reconocido Faustino Temprano, todas las partes han tenido que "dejar cuestiones en el cajón" para facilitar el consenso y la unanimidad.

En el informe se incide en que la economía castellanoleonesa mantiene el crecimiento a un ritmo del 3,3 por ciento e incluso vuelve ya a niveles previos a la crisis, a pesar de las incertidumbres, por lo que el CES considera que el momento requiere un "punto de inflexión" para mejorar el tejido empresarial, el empleo y los salarios de los trabajadores.

Barrios ha considerado que es un momento de "reajuste global", por lo que ha abogado por que "todas las instituciones" sean "proactivas para evitar desequilibrios y desigualdades sociales", ya que las secuelas que quedan de la crisis, como que muchas personas han quedado "descolgadas" del mercado laboral, "no se van a solucionar sólo con política social".

Así, el CES reclama que es el momento de "evaluar, tomar decisiones y planificar" ya que consideran que es el momento de la política económica y el diálogo social para mejorar la vida de los ciudadanos. Especialmente se ha insistido en el diálogo social, un elemento que se ha señalado como "muy útil" durante los años de la crisis, de modo que se ha abogado por trabajar en ello para que siga siendo "la herramienta propicia para la consecución de políticas de estabilidad, de empleo y de mejora del tejido empresarial".

NUEVO MARCO JURÍDICO LABORAL

Entre las muchas recomendaciones que plantea el CES, se destaca la reclamación de un "nuevo marco jurídico laboral" que permita crear empleo estable y de calidad; así como incrementar la productividad de las empresas para que se puedan aumentar los salarios para con el fin de que mejore la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las familias.

También se aboga por planteamientos integrales en las políticas públicas que permitan recuperar a las personas que aún siguen en situación de crisis, para lo que ven necesario apoyar a los colectivos en riesgo. Así, el CES propone "elevar a ley o derecho subjetivo la normativa de protección de las personas y las familias mas vulnerables".

Asimismo se plantea una reconducción del modelo productivo hacia sectores de mayor productividad y valor añadido que tengan "mayores efectos de arrastre sobre otras actividades como la industria y los servicios de alta cualificación".

En materia de población, el informe redunda en los problemas de envejecimiento, de emigración de los jóvenes, si bien se ha destacado un buen dato del regreso de migrantes durante el año 2016, y de fecundidad inferior a la tasa de reemplazo, por lo que se recomienda mantener el impulso del modelo de ordenación del territorio, mejorar planes específicos para el medio rural y desarrollar "a la mayor brevedad posible" una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, pues han advertido de que este problema se extienda ya a toda España.

Con este informe, como ha recordado Barrios, el CES ofrece, por una parte, una visión de conjunto que permite llegar a conclusiones generales sobre la situación económica, laboral y social de Castilla y León, y por otra, ofrecer recomendaciones fundadas y consensuadas que puedan ser útiles para desarrollar políticas públicas que mejoren la situación analizada.

El secretario general de UGT ha destacado que el informe es "realista" y, aunque los datos macroeconómicos son "más positivos", esta mejora "no ha llegado a los trabajadores", pues entiende que a ellos se deben dirigir las soluciones.

PRESUPUESTOS "ANTISOCIALES"

No obstante, ha lamentado que las recomendaciones que el informe plantea deberían ser tenidas en cuenta por la Junta y por el Gobierno de la Nación, pero entiende que en 2017 ya no se pueden llevar a la práctica porque ya están aprobados y considera que "no recogen las recomendaciones del CES" e incluso los ha calificado de "antisociales".

El secretario general de CCOO, ha comparado este informe con un "segundo debate del estado de la Comunidad" y ha destacado que se profundiza en "todo lo que interesa" en materia laboral y social. De hecho, ha recalcado que "avanza en todo, sin planteamientos maniqueos".

Así, ha destacado dos cuestiones como la falta de la redistribución de la riqueza, pues aunque se ha regresado a parámetros de renta y de PIB similares a los previos a la crisis, en el marco laboral la situación es de "más precariedad, más desempleo y más pobreza", con lo que se ha configurado "un nuevo modelo social basado en desequilibrios entre renta del trabajo y del capital y entre los territorios". Así, mientras la Comunidad "se enriquece", los trabajadores pierden capacidad adquisitiva.

Mientras tanto, el representante de la patronal ha coincidido en que el informe "plasma la realidad" de la Comunidad y que las propuestas formuladas serían positivas, pero ha reprochado que "la gran mayoría de las recomendaciones no se tiene en cuenta".

En cuanto a las propuestas, Aparicio ha destacado la necesidad de una "armonización fiscal" con otras comunidades autónomas, ya que la situación actual conlleva "agravios comparativos" para las empresas en relación con las que tributan en otras regiones, lo que puede desembocar en una mayor falta de competitividad.

