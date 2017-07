El Ayuntamiento de Valladolid difundirá la normativa de uso de la bici y desarrollará una campaña sobre seguridad vial

Sendas campañas se han dado a conocer este lunes a los 40 colectivos e instituciones integrantes de la Mesa de Seguridad Vial, que ha celebrado su reunión de constitución en el Ayuntamiento de Valladolid presidida por el concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, quien ha calificado este primer encuentro de "fructífero y participativo".

En concreto, en esta primera reunión se ha presentado la campaña informativa sobre la normativa ciclista y la Ordenanza Reguladora de la Movilidad en Bicicleta en el término municipal de Valladolid, publicaciones que han sido editadas en trípticos y cartelería y que se distribuirán en las distintas instalaciones municipales con el propósito de que llegue a toda la ciudadanía.

El objetivo, ha explicado Vélez, es que se conozca la normativa, ya publicada hace tiempo, pero sobre la que hay mucho desconocimiento, y ayudar a compartir "espacio" entre peatones, bicicletas y otros vehículos.

El edil ha recordado que además el Ayuntamiento aprobó en pleno una moción en la que se insta al Gobierno a que modifique el Reglamento General de Circulación para ayudar a regular todo lo relacionado con la bicicleta y no tener tantas diferencias entre ayuntamientos y se tenga a este medio de locomoción como algo estratégico en materia de movilidad.

En este contexto, Luis Vélez también se ha referido a la reciente puesta en marcha en la ciudad de los ciclocarriles, que considera que funcionan bien pero que lo harán mejor en el futuro, ya que es consciente de que cuesta tiempo "acostumbrarse" a su utilización. En esta línea, ha recordado que el objetivo es visibilizar más a la bicicletas, algo que supondrá mayor seguridad y, por lo tanto, más uso.

Por lo que se refiere a las multas, ha aclarado que no se multa "más que en otros sitios" y hay algunas zonas que ya tenían la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora.

SEGURIDAD

Además de esta campaña informativa sobre la normativa de uso de la bicicleta, los miembros de la Mesa de Seguridad Vial han comenzado a trabajar en el borrador de una campaña

destinada al respeto de las normas viales que se lanzará en el mes de septiembre, una vez recogidas las aportaciones de los distintos colectivos que la integran.

Esta campaña, que será difundida a través de distintos soportes como anuncios, redes sociales, carteles, etcétera, se ha diseñado "en positivo" con el propósito de conseguir el mayor respeto y seguridad entre viandantes y conductores. A este respecto, el concejal ha incidido en que se centra en todos los usuarios de la vía y ha expresado el deseo de que llegue a los ciudadanos y se logre más respeto de las normas.

FORO "ABIERTO"

La Mesa de la Seguridad Vial está formada por unos 40 colectivos e instituciones, ha señalado el concejal de Seguridad y Movilidad, quien ha señalado el carácter "abierto" que tiene, por lo que todos los agentes o colectivos interesados pueden incorporarse a la misma en el futuro, interés que por ejemplo ha mostrado la Federación de Autoescuelas de Valladolid.

En la Mesa está representado el Equipo de Gobierno, grupos de la oposición, Dirección General de Tráfico, Fiscalía y Universidad, pero también diferentes colectivos sociales entre los que se encuentran por ejemplo los ciclistas, los motoristas -a través de la Plataforma Motera por la Seguridad Vial y la Asociación de Motoclubes-, Stop Accidentes, el sector de la discapacidad, las federaciones de vecinos, taxistas, autobuses urbanos y asociaciones de padres de alumnos, además de comerciantes y hosteleros a través de sus organizaciones.

En cuanto a la periodicidad de las reuniones, Luis Vélez ha señalado que no se ha fijado un tiempo concreto, pero ha recordado que siempre aboga porque las reuniones no duren más de una hora porque de ahí en adelante no son productivas y al mismo tiempo considera que hay que reunirse cuando haya asuntos a tratar.

