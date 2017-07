La CNN responde al videomontaje de Trump en Twitter: "Es infantil, ridículo, estúpido"

La cadena estadounidense CNN ha tildado de "comportamiento infantil" el último ataque de Trump dirigido expresamente contra este medio en Twitter. El presidente de EE UU colgó un videomontaje en el que se le ve derribando y dando puñetazos a un hombre, cuyo rostro ha sido reemplazado por un logo de la CNN.

"El presidente Trump está luchando contra los desafíos que tiene tanto en el país como en el extranjero, pero en Twitter está luchando contra nosotros", dice un periodista de la CNN en un vídeo publicado en la red social. En él, explican que el vídeo original es de hace muchos años (concretamente, 2007), en el que el magnate pelea contra Vince McMahon, exitoso promotor de combates de pressing catch (WWE), en el WrestleMania 23, el mayor evento anual de lucha libre. "Esto es infantil, ridículo, estúpido", prosigue el presentador. "Él solo se está divirtiendo, pero en realidad asusta", añade.

En una noticia publicada en la web de la cadena, se preguntan: "¿Quién ha editado el vídeo 'anti CNN'? No tenemos una respuesta inmediata, pero hace varios días que una versión de este vídeo apareció en un hilo 'pro Trump' en Reddit". La cuenta en Twitter del departamento de relaciones públicas de CNN respondió al mensaje de Trump con una cita que Sarah Huckabee Sanders, subdirectora de prensa de la Casa Blanca, dijo el pasado 29 de junio: "De ninguna manera el presidente ha promovido o alentado la violencia. En todo caso, lo contrario".

"The President in no way form or fashion has ever promoted or encouraged violence. If anything, quite the contrary." - @SHSanders45 6/29/17