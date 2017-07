El médico autor del tiroteo en Nueva York acusó al hospital de truncar su carrera

El médico que mató con un fusil de asalto a una doctora este viernes en un hospital de Nueva York y dejó seis heridos antes de suicidarse había acusado al centro de truncar su carrera, informa este sábado el diario New York Daily News.

En un correo dirigido a ese medio dos horas antes de cometer el crimen, Henry Bello, de 45 años y exempleado del Bronx-Lebanon Hospital, dijo que el centro "acabó con su camino hacia una acreditación para practicar la medicina", aunque no dejó entrever sus intenciones.

"Primero, me dijeron que era porque siempre fui reservado. Luego era por un altercado con una enfermera (...). Luego me dijeron que fue porque amenacé a una compañera", escribió el médico, quien atribuyó a varios empleados su cese laboral.

Según recoge ese medio, el autor del tiroteo fue forzado a dejar su puesto de médico residente hace dos años debido a una acusación de acoso sexual a una compañera.

Tras el cese laboral, el médico declaró haber escrito a una doctora "felicitándola" por la rescisión de su contrato después de que supuestamente animara a otros compañeros a presentar quejas contra él "por ser maleducado".

Asimismo, acusó a otro doctor de estar detrás de esas "quejas falsas" y de "obstaculizar" su obtención de un permiso médico tras haberse gastado 400.000 dólares en el hospital y en el departamento de medicina familiar.

Bello accedió el viernes al Bronx-Lebanon Hospital vestido con una bata blanca en la que escondía un fusil de asalto AR-15 y se dirigió a su antiguo departamento, donde abrió fuego, de acuerdo al canal ABC 7.

Las balas causaron la muerte de una doctora, que no ha sido identificada, además de cinco heridos graves y otro con lesiones leves por un tiro en la pierna, informaron las autoridades.

Este sábado, cuatro de los heridos estaban ya en condición estable y dos en estado crítico, según el canal de televisión.

Las autoridades hallaron al atacante muerto de un disparo aparentemente autoinfligido y cerca del arma en la planta 17 del edificio.

Al parecer, el hombre previamente intentó prenderse fuego y activó el sistema contra incendios, por lo que el cuerpo de bomberos también actuó durante el incidente, señaló la policía local.

