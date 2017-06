El Principado debería publicar y actualizar créditos y préstamos en su portal de transparencia, según la Sindicatura

Además, apunta que "en el caso de las operaciones instrumentadas a través de mecanismos extraordinarios o adicionales de financiación, además, se debería añadir un resumen sistematizado del destino de los fondos obtenidos". "De igual modo, se deberían publicar en el futuro con ese mismo grado de detalle las eventuales emisiones de deuda o cualesquiera otras apelaciones al crédito público que se produzcan".

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas aprobó este informe el 29 de junio relativo al ámbito subjetivo la Administración del Principado de Asturias (APA), de tal forma que no se analiza toda la deuda pública autonómica, sino concretamente la imputada al programa presupuestario 011C de la APA. La fiscalización se refiere al ejercicio 2015, sin perjuicio de que cuando se consideró necesario fueran objeto de análisis transacciones acaecidas con anterioridad o posterioridad a dicho ejercicio.

También observa como conveniente que la Consejería de Hacienda y Sector Público "dispusiera la documentación acreditativa de los cálculos efectuados en un formato/archivo que facilitara la revisión por este órgano de control externo, así como por otros posibles destinatarios de la información". "El hecho de no disponer de lo anterior supone una importante debilidad de control interno para la Administración del Principado de Asturias", señalan desde el Órgano de Control Externo (OCEX) en nota de prensa.

La Sindicatura, igualmente, apela al principio de prudencia financiera para aconsejar que la Administración del Principado de Asturias "fijara umbrales de tipo de interés a partir de los cuales se iniciase el estudio de la posibilidad de refinanciar préstamos existentes".

LIMITACIONES E INCORRECCIONES

Excepto por los posibles efectos de las limitaciones al alcance y los efectos de las incorrecciones materiales descritas, la Sindicatura de Cuentas apunta que se cumple el marco normativo.

Entre las limitaciones al alcance, la Sindicatura dice desconocer "los gastos concretos que han sido financiados con una parte del préstamo formalizado por la APA con el ICO con cargo al Fondo de Facilidad Financiera de las Comunidades Autónomas, ya que no ha sido facilitado un detalle de las facturas u obligaciones financiadas con estos fondos". "La Administración General del Estado tampoco ha exigido justificación del destino de estos fondos a la comunidad autónoma, más allá de emplearlo a financiar el objetivo de déficit del 2015".

"No ha sido posible verificar la cifra de ahorro de costes financieros incluida en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2015. Tras haberse detectado datos erróneos en los cálculosfacilitados por el Servicio de Política Financiera, a esta Sindicatura de Cuentas se remitió un nuevo cálculo, cuya cifra de ahorro no coincidía con la recogida en el citado Acuerdo del Consejo de Gobierno. La explicación no ha permitido solventar las diferencias", señala el OCEX.

En cuanto a las incorrecciones materiales, la Sindicatura señala que la operación de refinanciación de deuda pública llevada a cabo por la Administración del Principado en 2015 "fue contabilizada de forma extrapresupuestaria a través de un movimiento de alta y otro de baja en la cuenta 170 'Deudas a largo plazo con entidades de crédito'. Al respecto, considera que "debería haberse contabilizado como una operación presupuestaria y ello a pesar de que el efecto de su imputación es nulo, pues implica ingresos y gastos por idéntico importe".

También indica que del total de modificaciones de crédito contabilizadas en el programa fiscalizado y que minoraron en 67,7 millones de euros el crédito inicial para pago de intereses, las realizadas por un total de 43,8 millones de euros "incumplieron lo establecido en la normativa presupuestaria autonómica, la cual prohíbe modificar el gasto en intereses y amortizaciones de préstamos y deuda en tanto no varíen las condiciones en que se concertaron las operaciones".

El informe menciona, asimismo, que a 31 de diciembre de 2015 la Administración del Principado tenía un total de 190 préstamos con saldo vivo por importe total de 3.239,4 millones de euros. En el periodo 2016-2020 se tiene que hacer frente a vencimientos de deuda pública por importe de 1.843,8 millones de euros derivados de los préstamos con saldo vivo a 31 de diciembre de 2015 (sin incluir los préstamos vivienda).

Para la Sindicatura, los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2015 no contienen en su memoria de objetivos "una descripción específica e individualizada del programa presupuestario fiscalizado en la que se expliquen, cuantifiquen y detallen los objetivos asignados al mismo con indicadores específicos que permitan determinar su grado de cumplimiento". "Esta carencia, además de un incumplimiento normativo, impide analizar la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos asignados al citado programa. "Por todo ello, la Sindicatura de Cuentas no puede expresaruna opinión sobre el grado de economía, eficacia y eficiencia alcanzado", expone.

