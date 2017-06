Cs supedita la negociación del PGC de 2018 a que Herrera "suelte lastre" y recupere su confianza

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha supeditado la negociación del Presupuesto General de la Comunidad para 2018 a que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, "suelte lastre" en lo relacionado con los casos de corrupción y recupere la confianza de la formación naranja.

Fuentes, en su intervención en el Debate de Política General, ha afeado que Herrera haya llegado a la mitad de la legislatura sin "ningún tipo de credibilidad sobre su palabra y sobre sus hechos". En este punto ha recordado que Ciudadanos asumió al inicio de la legislatura un compromiso por el "desbloqueo" y la "estabilidad" de Castilla y León a cambio de "reformas" y no de "sillones".

"Yo firmé un acuerdo de investidura con usted, un acuerdo que obligaba a este grupo a abstenernos en la investidura y Ciudadanos cumplió", ha reseñado Fuentes, quien ha enumerado multitud de "incumplimientos" por parte del Gobierno de Herrera como su negativa a comparecer ante la Comisión de Investigación de las Adjudicaciones Eólicas, el "bloqueo" de la reforma de la Ley Electoral, el acuerdo de Regeneración Democrática en lo relativo a "apartar de inmediato a los imputados por corrupción política de sus cargos y propiciar la Reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar aforamientos.

Ante estos hechos Fuentes ha aseverado que Herrera "incumple lo firmado", tras lo que ha calificado de "primavera negra" la vivida por el PP ante la "afloración" de diversos casos de corrupción. "Ya no hay sitio en esta Comunidad para aislarse de los escándalos de corrupción, ya no hay tramas sueltas, se le entrelazan a usted en el jardín de un partido que no puede esconder nada más debajo de las alfombras", ha manifestado.

Tras lamentar que en la mitad de la legislatura Herrera llegue "sin ningún tipo de credibilidad sobre su palabra", Fuentes ha desvelado que ha habido quien se ha planteado "echar abajo" la garantía de su abstención en el Presupuesto de 2017 aprobado la pasada semana en las Cortes. No obstante, ha insistido en que mientras el PP "sin excusas" incumplen los pactos Cs, a quien le "sobran las excusas", no se les pasó por la cabeza incumplir lo pactado.

Con este escenario, Fuentes, quien ha confiado en que se cumplan los plazos en la aprobación del Presupuesto para 2018, ha espetado a Herrera que no podrá contar con su grupo en la mesa de negociación de las cuentas si antes no consigue recuperar su Confianza. "Va a tener usted tiempo de hacer los deberes", le ha garantizado.

De este modo, el portavoz de la formación naranja en las Cortes le ha planteado como condiciones apartar a Alfonso Centeno, investigado por un presunto caso de corrupción, de sus responsabilidades tanto como alcalde de Olmedo como de procurador del PP.

A esta condición Fuentes suma que se garantice la tramitación con el PP de la eliminación de los aforamientos en Castilla y León y la búsqueda de fórmulas que garanticen que no existirán bloqueos en las solicitudes de comparecencia en las comisiones de investigación que cuenten con el respaldo unánime de los grupos políticos que no formen parte del Gobierno.

Asimismo, la formación naranja exige además que el PP designe un equipo para que se siente en la mesa de negociación para desbloquear la reforma de la Ley Electoral, además de reformar la Ley de Senadores Autonómicos para incorporar medidas de control y rendición de cuentas.

Fuentes ha plasmado este miércoles en el Debate estas exigencias para "garantizar una negociación presupuestaria en 2018 que permita aprobar de nuevo a unas cuentas que sigan mejorando la vida de los castellanos y leoneses con menos impuestos y más gasto social".

"Quizá sea el momento de soltar lastre, quizá sea el momento de no permitir que su legado sea una manta de protección sobre quienes con sus comportamientos dañaron la confianza de los ciudadanos en el sistema político y democrático", ha señalado, al tiempo que ha advertido al PP de que "la justicia ya les pisa los talones".

Por último, el líder de Ciudadanos ha aprovechado su intervención para renovar su compromiso planteado al inicio de la legislatura "ser oposición y trabajar para impulsar cambios y reformas". "Los castellanos y leoneses rechazan tanto un gobierno inmovilista como una oposición inútil e ineficaz", ha reseñado, momento en el que ha citado al portavoz de Podemos, Pablo Fernández.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.