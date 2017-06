Fernández no ve "manzanas podridas" sino "un cesto infestado" y pide la dimisión de Herrera "por higiene"

Fernández ha criticado que la Junta y el PP hablen de "hecho aislado" cuando se trata, a su juicio, de una "trama de corruptelas que se prolongó en el tiempo" y que "afectó al corazón de su Gobierno durante años".

Así, el portavoz de Podemos se ha preguntado por el coste para Castilla y León de la corrupción, las inversiones perdidas "por empresarios que no quisieron aceptar las mordidas" o los puestos de trabajo "que se han dejado de generar".

Tras preguntar a Herrera si "de verdad se trata de casos aislados" y si el poder del exconsejero Tomás Villanueva se debía a su nombre o a ser miembro de su Gobierno, del que llegó "incluso a ser vicepresidente", por lo que le ha recordado su responsabilidad "in eligiendo e in vigilando".

"Si usted no supo, no vio, no conoció hechos tan graves, tan perjudiciales para nuestra Comunidad, algo que en base a su puesto orgánico en el Ejecutivo ineludiblemente era de su responsabilidad, no sé que hace todavía de presidente de la Junta", ha acusado a Herrera.

En este sentido, ha citado a Aldus Huxley para subrayar que "la ignorancia es superable" y no se sabe "porque no se quiere saber", tras lo que ha insistido en que "esta Comunidad no puede permitirse estar presidida por una persona que no se percata, que no se entera, que no advierte lo que ocurre en el corazón de su Gobierno".

Castilla y León "no merece un presidente que tiene que dedicar más tiempo a intentar tapar los casos de corrupción que a solucionar los problemas de la ciudadanía", después de lo cual ha subrayado que "no basta con pedir perdón", hecho que "por cierto sólo ha realizado una vez" y le ha exigido que dimita.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.