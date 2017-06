Cortes de tráfico, restricciones y transporte público durante la celebración del WorldPride

Las fiestas del World Pride 2017 que se celebran en la capital afrontan hasta el domingo los días de mayor afluencia. Se prevé que casi tres millones de personas visiten la ciudad. Esto afectará a la movilidad, sobre todo en el Centro, con cortes tráfico. Para evitar colapsos, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad han planificado una serie de refuerzos en la red de transporte público.



¿Dónde habrá cortes al tráfico?

Las restricciones de circulación afectarán a los distritos Centro, Retiro, Arganzuela, Chamberí, Moncloa y Salamanca. Los vehículos no podrán circular desde las 18.00 horas hoy, mañana y el domingo dentro del perímetro entre la calle Hortaleza, Augusto Figueroa, Barquillo y Gran Vía. El sábado 1 de julio la prohibición se adelanta a las 16.00 horas. Desde esa hora, los viales Carrera de San Jerónimo hasta Plaza Cánovas del Castillo, y las calles Sevilla, Príncipe, Cruz, Ronda de Atocha, Paseo de las Delicias (desde Áncora), Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Paseo de la Castellana hasta la Glorieta Emilio Castelar, Génova y Goya (tramo Colón-Serrano) se cerrarán al tráfico. También habrá restricciones de circulación en Gran Vía el sábado desde las 8.00 a las 16.00 horas, con excepciones similares a las de Navidad, esto es, permitiendo el acceso a residentes, acceso a hoteles, autobuses de la EMT, taxis, VTC... Los camiones pesados de más de 3.500 kilos tampoco circular por el centro. Las restricciones de circulación afectan también a las motos.



¿Podré aparcar si soy residente?

El aparcamiento estará prohibido, incluyendo a residentes, desde mañana a partir de las 17.00 horas y hasta el domingo a las 9.00 en perímetro del Barrio de Justicia (Hortaleza – Fernando VI – Bárbara de Braganza – Paseo Recoletos – Alcalá y Gran Vía). Estarán excepcionados los vehículos de personas con tarjeta de movilidad reducida estacionados en las correspondientes reservas. Como alternativa a los residentes, el Ayuntamiento les ofrece poder estacionar en cualquier barrio de la ciudad, tanto en plazas azules como verdes, hasta el lunes 3 a las las 8.59 horas, sin coste alguno y sin que tenga que gestionar tique en el parquímetro.



¿Cómo afectará la huelga al servicio de Metro?

La Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos de entre el 64 y el 75% de media en el servicio de trenes con motivo de la huelga convocada por el Sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro. Las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9A y 11 del suburbano se reforzarán durante todo el fin de semana. El sábado 1 de julio Metro de Madrid abrirá durante 24 horas.



¿Qué refuerzos se han previsto en la EMT?

En la red diurna, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) reforzará 25 líneas, especialmente las dos líneas del aeropuerto, la 200 (desde Avenida de América) y la Exprés (desde Atocha y Cibeles); esta última incrementará su oferta hasta un 50%.Por lo que se refiere a la red nocturna, EMT dispondrá hasta 15 autobuses extra por noche para reforzar las 26 líneas de 'búhos' en función de las necesidades concretas de cada momento y de cada ruta.



¿Y en el servicio de Cercanías?

Hoy y mañana se reforzarán las líneas C2, C3, C4, C5 y C7 y se aumentará la oferta a la terminal T4 del Aeropuerto con 4 trenes a la hora. El fin de semana se programarán trenes en doble composición en toda la red (excepto en las líneas C1 y C9). La Estación de Cercanías de Sol permanecerá cerrada desde las 18.45 horas hasta el domingo.



¿Podré hacer uso de BiciMAD en el Centro?

El servicio de alquiler municipal de bicicletas BiciMAD sufrirá alteraciones, pues las estaciones ubicadas en las zonas afectadas por los cortes de tráfico se encontrarán cerradas. Hasta el domingo no estarán operativas operativas las de Chueca, Puerta del Sol y Pedro Zerolo. El sábado no funcionará el sistema de alquiler municipal en el eje Atocha-Colón.

