Lastra da el visto bueno al Plan de Vías para poner en marcha el 'metrotren' y que Cercanías llegue al centro

El consejero de Infraestructuras del Principado, Fernando Lastra, ha trasladado este miércoles al Ayuntamiento de Gijón la disposición del Gobierno regional a colaborar para que salga adelante el Plan de Vías, que tiene como puntos importantes, para él, la puesta en marcha cuanto antes del túnel del 'metrotren' y que las Cercanías lleguen al centro de la ciudad.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa acompañado por el edil de Urbanismo de Gijón, Fernando Couto (Foro), tras la reunión mantenida con este y la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro),

en la que se han abordado aspectos importantes para la ciudad, como es también la Zona de Actividades Logísticas de Industriales del Principado de Asturias (Zalia) o el Área Metropolitana Central.

Lastra, en su primera visita a un Ayuntamiento tras su toma de posesión como consejero en este día, ha destacado que Gijón interés especial para la acción principal del Principado, al tiempo que ha agradecido la cordialidad de la alcaldesa.

Ha dejado claro, asimismo, el interés "constructivo y positivo" del Principado en lo que tiene que ver con el tema ferroviario de Gijón. Según Lastra, ha habido novedades, como es la aportación económica de en torno a 500 millones de euros del Ministerio, lo que hace tener una expectativa "positiva" para que lo que hay en marcha "llegue a buen puerto", ha apuntado.

Es por ello, que ha insistido en que la entrada en funcionamiento del túnel y que las Cercanías lleguen al centro de Gijón es lo importante, mientras que el resto de cosas, sin restarles importancia, son secundarias, con referencia a la centralidad de la estación intermodal o qué operador de Cercanías circule por el 'metrotren'. Sobre esto último, ha apuntado que lo importante es que tanto Renfe y FEVE lleguen a la estación intermodal.

En esta línea, ha remarcado que desde la Consejería van a dejar de lado las discusiones, que aunque ha recalcado que pueden ser "legítimas", cree que en este momento no interesa mantener

la discusión más allá, de cara a culminar el proyecto.

No obstante, ha apuntado que él no viene a discutir en este día de la centralidad de la estación intermodal. Para él, una vez que el Ministerio de Fomento asumió el compromiso de financiación es una discusión que no lleva a nada al Principado. Son 140 millones que pesan e importan, según él, y que pueden ser un impulso para el Plan de Vías. Es por ello, que ha recalcado que el Principado tiene la "obligación" de que esto vaya a buen puerto.

Eso sí, ha dicho esperar que la relación con el Ministerio sea igual de constructiva que con el Ayuntamiento y que los compromisos sean "firmes", que sean sobre una realidad. El objetivo, a su modo de ver, es sacar adelante este proyecto para Gijón, aunque ha matizado que hay cuestiones más técnicas que se

puedan discutir en los órganos que competan para impulsar este proyecto. Ha añadido, eso sí, la voluntad de intentar que se haga con la menor contribución pública posible, con referencia a obtener las máximas plusvalías posibles.

Ha resaltado que el Principado viene a trabajar en una idea de manera "positiva y constructiva", a lo que ha agregado que se eliminan "algunos recelos" que cree que eran legítimos. Ahora, ha remarcado, está el compromiso de una parte de la sociedad Gijón al Norte que pone mucho dinero, con referencia al Ministerio.

SOLUCIÓN PARA ZALIA

Por otro lado, se ha referido también a la Zalia, con respecto a la suma de dinero que debe abonar en indemnizaciones por las expropiaciones en el plazo máximo de dos meses para que la entidad no entre en situación de insolvencia.

Según Lastra, se está trabajando en encontrar una salida a la situación de tesorería, y una vez resuelta, poder discutir un plan de viabilidad, con tiempo y sin la amenaza a una situación que pueda llevar a la insolvencia.

Sobre este asunto, ha valorado la disposición del Ayuntamiento con respecto a la opción del crédito, idea que se desechó por parte de Hacienda del Principado. Asimismo, ha apuntado que este viernes, en el Consejo de Administración de la Zalia, se aprobarán las cuentas e intentarán, con una actitud positiva, e incorporando las recomendaciones del auditor, encontrar una solución. "Se hará una aprobación de cuentas "clara y transparente", ha sostenido.

También ha insistido en que van a tratar de que haya margen de maniobra para evitar la insolvencia. A este respecto, ha apuntado que se trabaja "intensamente" para buscar soluciones. Es más, ha indicado que no ha parado ni un segundo ni va a parar para buscar una solución.

SUMAR PARA GANAR

Lastra, por otro lado, ha dicho esperar poder seguir el clima de cordialidad de Gijón con el resto de ayuntamientos. A este respecto, el concejal de Urbanismo y teniente alcalde de Gijón, ha agradecido que este municipio fuera el primer ayuntamiento que Lastra visita como consejero, al tiempo que le ha agradecido su compromiso con los asuntos importantes de la ciudad.

"Viene a sumar", ha destacado Couto de Lastra. "Gana Gijón, gana Asturias, ganamos todos", ha destacado, antes de incidir en que en esa línea de colaboración va a encontrar el principado al Ayuntamiento. Ha apuntado, especialmente, que el ir a Madrid con una "voz única" es importante, así como una imagen de unidad ante una inversión de 500 millones de euros. Sobre el Consejo de Administración de Gijón al Norte, ha señalado que se decidió posponerlo al menos una semana ante el reciente cambio de titular en la Consejería de Infraestructuras.

