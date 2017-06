Tudanca pide a Herrera que dimita porque "por ignorancia o connivencia" es responsable de la corrupción

Tudanca ha centrado la mayor parte de su discurso en los casos de corrupción y ha afeado que Herrera

haya dedicado "un minuto" de su tiempo de intervención en la Cámara para hablar de este asunto a pesar de que, como ha reseñado, "muchos de los altos cargos de la Junta estaban más preocupados de su enriquecimiento personal que del interés general de la Comunidad.

"Muchos de los suyos se pasaron los años económicamente más dulces llevándose el dinero de todos a sus bolsillos y, ahora, ustedes dedican todo su tiempo a tratar de tapar sus casos de corrupción", ha aseverado Tudanca, quien le ha recordado al presidente que señalaba como uno de sus mayores logros haber dejado a Castilla y León fuera del mapa de la corrupción.

"Ustedes han manchado la imagen y el prestigio de nuestra tierra y están perjudicando enormemente nuestro present ey nuestro futuro", ha señalado el portavoz del PSOE, quien ha citado como casos de corrupción "La Perla Negra, Portillo, operación Lezo, caso Samaniego, trama del PGOU de Valladolid, la trama de las embajadas, trama solar, trama Púnica, trama Gürtel y trama eólica".

Tudanca ha señalado que ha habido "cientos de millones de euros sustraídos", tras lo que ha lamentado que "mientras agricultores y ganaderos se ganaban el pan con el sudor de su frente, mientras los mayores ayudaban con sus pensiones a sus hijos y sus niegos, mientras los jóvenes se marchaban dejando vacíos nuestros pueblos y ciudades algunos se enriquecían de forma repugnante".

"Sicilia y León, así es como llamaban a nuestra Comunidad los empresarios que se encontraban con el recaudador de las mordidas pidiendo su parte", ha lamentado, tras lo que ha citado a ex vicepresidentes de la Junta

implicados en distintos casos a Pérez Villar, Merino, Fernández Santiago, María Jesús Ruiz, y Tomás Villanueva, momento en el que ha pedido a Herrera que repita "Villanueva" después de que el presidente eludiera pronunciar su nombre en su alocución.

No obstante, Tudanca ha lamentado que Herrera lleve casi dos años "escondiéndose" para no comparecer ante las Comisiones de Investigación de las Cortes. "Usted no ha explicado por qué no hizo nada cuando un empresario le advirtió de lo que estaba pasando, usted, a pesar de hacerse tantas veces el ofendido, no ha podido negar que su hermano tenía negocios en Panamá con una empresa que había sido adjudicataria de la privatización del Hospital de Burgos", ha aseverado.

En este punto, el líder socialista ha recordado que esta misma empresa se ha visto implicada en la Operación Lezo y "para más inri" es la segunda empresa más morosa con la Hacienda de Castilla y León.

A pesar de esta situación, Tudanca ha reseñado que Herrera ha puesto de nuevo la mano en el fuego por Villanueva. "Se ha quemado tanto que no le queda otra que dimitir y cuanto más tarde será peor para usted pero, sobre todo, para Castilla y León", ha insistido, tras lo que ha exhortado al presidente que no se habla de una "cabronada" de "anécdotas o chascarrillos" sino que se habla de una "exigencia ética, de la limpieza de las instituciones".

"Es imposible que la regeneración llegue d ella mano de quienes tienen esta trayectoria, la limpieza de las instituciones de Castilla y León no llegará nunca d ella mano del PP, ni del viejo ni del nuevo", ha asegurado Tudanca, a lo que ha añadido que "si la gran aportación del nuevo PP es pasar de las tramas aisladas que dice Herrera a los casos puntuales que dice Mañueco no parece se se haya avanzado mucho".

Por último, el líder socialista ha lamentado que el PP no haya sido capaz de colocar

a Castilla y León a la "vanguardia" de España y que lo que haya hecho sea "manchar" la "imagen y el prestigio de Castilla y León, tras lo que le ha recordado a Herrera que "la lucha contra la corrupción, la denuncia de la corrupción no es una estrategia política, es una exigencia ética".

Para concluir esta parte de su discurso, Tudanca ha recordado a la ciudadanía que otra Castilla y León "es posible" y ha garantizado que desde el PSOE se hará todo lo que esté "en su mano" para que este cambio sea "una realidad".

